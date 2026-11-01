Xiaomi Redmi Note 17 promo Amazon : écran AMOLED à 199 euros

Le Xiaomi Redmi Note 17 passe sous les 200 euros sur Amazon. Profitez de l'écran AMOLED 6,99 pouces et de la batterie longue durée avec cette réduction limitée.

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 17 est actuellement disponible à un prix attractif sur la plateforme Amazon. Cette offre promotionnelle permet d'acquérir l'appareil pour seulement 199 euros. Ce tarif représente une réduction significative par rapport au prix habituel. Le modèle affichait précédemment un coût supérieur à 253 euros. Cette baisse de prix constitue une opportunité notable pour les consommateurs.

Caractéristiques techniques et écran AMOLED

L'équipement se distingue par un grand écran de technologie AMOLED. La diagonale de cette dalle affiche une taille de 6,99 pouces. Ce format offre une surface d'affichage étendue et immersive. Le taux de rafraîchissement peut atteindre une fréquence de 120 Hz. Cette performance assure une navigation très fluide sur l'interface. Les utilisateurs peuvent profiter d'une lisibilité optimale même en plein soleil. La visibilité reste excellente dans des conditions de forte luminosité.

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Autonomie et charge rapide de l'appareil

La batterie du téléphone portable est conçue pour durer toute la journée. Elle tient sans nécessiter de recharge pendant une utilisation normale. Le système de charge rapide fonctionne avec une puissance de 45 W. Cette technologie permet de reconstituer l'énergie de l'appareil rapidement. Les utilisateurs ne sont plus contraints de chercher une prise fréquemment.

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Protection et fonctions intelligentes

L'ensemble de l'appareil bénéficie d'une protection IP64. Cette certification assure une résistance contre les éclaboussures d'eau. La poussière est également empêchée de pénétrer à l'intérieur. Le dispositif intègre des fonctions d'intelligence artificielle avancées. Ces capacités sont généralement réservées à des modèles plus onéreux. Le rapport qualité-prix se trouve ainsi considérablement amélioré.

Offre limitée et contexte promotionnel

La promotion actuelle est valable uniquement ce dimanche 1er novembre. Le prix final se stabilise à 199 euros pour cet achat. Il s'agit d'une baisse de 21 pour cent par rapport au prix normal. L'écran AMOLED convient parfaitement pour les jeux vidéo et les films. Il sert aussi d'excellent outil pour la prise de photos. L'appareil peut constituer un cadeau idéal pour un adolescent. Il permet également de remplacer un téléphone qui montre des signes de fatigue. Les membres Amazon Prime bénéficient de la livraison gratuite. Tous les acheteurs peuvent retourner l'appareil sous 30 jours. Cette offre précède les périodes de Black Friday et de Noël. Elle permet d'équiper son téléphone sans se ruiner financièrement.