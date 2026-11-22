Découvrez pourquoi le Xiaomi Redmi Note 17 Pro est une offre Black Friday exceptionnelle à 364,48 euros. Écran 3500 nits, batterie 8340 mAh et HyperOS 3 en font le meilleur choix qualité-prix.

Le Xiaomi Redmi Note 17 Pro s'impose comme une référence majeure lors de la période de promo avec un prix affiché à 364,48 euros sur Amazon, en nette baisse par rapport à son tarif de 553 euros. Cette opportunité commerciale permet aux consommateurs de bénéficier d'un appareil haut de gamme à un coût réduit, consolidant la position de Xiaomi sur le segment du milieu de gamme haut de gamme. L'écran atteint 3500 nits, offrant une lisibilité optimale même en plein soleil, tandis que la garantie constructeur de 3 ans, dont une année supplémentaire sans activation, rassure les acheteurs sur la durabilité de leur investissement.

Performance photo et luminosité d'écran

Le Xiaomi Redmi Note 17 Pro se distingue par son écran capable d'atteindre 3500 nits, une unité qui mesure la luminosité, garantissant une parfaite lisibilité en extérieur. Le capteur principal de 50 MP, soit 50 millions de points d'image, s'appuie sur une stabilisation optique (OIS) qui compense les tremblements de la main au moment de la prise de vue. Cette technologie assure des photos nettes même dans des conditions de faible luminosité ou lors de mouvements imprévus. Le mode Photo Ultra-Nette réduit également le flou provoqué par un sujet qui bouge, ce qui s'avère particulièrement utile pour les portraits dynamiques et les captures d'enfants ou d'animaux en mouvement.

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Autonomie exceptionnelle et charge rapide

La batterie de 8340 mAh de ce Xiaomi Redmi Note 17 Pro, le mAh mesurant l'énergie stockée, offre une autonomie impressionnante. L'appareil tient jusqu'à 2,4 jours en usage modéré et 1,7 jour en usage intensif, répondant aux besoins des utilisateurs exigeants. Son anode en silicium-carbone, à 13 %, loge davantage d'énergie dans la même cellule qu'une anode classique en graphite, optimisant ainsi l'espace interne. La charge de 67 W de ce Xiaomi Redmi Note 17 Pro envoie beaucoup de puissance à la batterie et raccourcit considérablement l'attente devant la prise, bien que l'adaptateur secteur n'étant pas fourni dans la boîte, il faut en prévoir un compatible.

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Charge inversée et fonctionnalités logicielles

Par ailleurs, la charge inversée filaire de 22,5 W, où le watt mesure la puissance transmise, permet au téléphone de recharger un autre appareil comme une batterie externe. Cette fonction sert lors d'activités en extérieur ou dans les situations d'urgence, quand aucune prise n'est à proximité, offrant une flexibilité précieuse pour les voyageurs. Les 8 Go de mémoire vive gardent plusieurs applications ouvertes en même temps, si bien que le passage de l'une à l'autre reste rapide et fluide. De plus, HyperOS 3 inclut l'assistant Google Gemini au système, pour rédiger, dicter ou chercher une information depuis plusieurs applications, améliorant l'expérience utilisateur quotidienne.

Positionnement prix et contexte commercial

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro est au prix de 364,48 euros au lieu de 553 euros sur Amazon, profitant d'une réduction significative lors du Black Friday. Cette offre s'inscrit dans un contexte plus large de promotions avec d'autres produits phares comme l'Airfryer Ninja Double Stack XL à 169€99 au lieu de 269€99 ou le Robot Dreame L10s Ultra Gen 2 à 329€ au lieu de 499€. Les meilleurs sites où se rendre en novembre incluent également les offres Cdiscount, Back Market et Philips, mais cette réduction sur le smartphone Xiaomi reste particulièrement compétitive pour un équipement disposant de telles spécifications techniques avancées et d'une garantie étendue.