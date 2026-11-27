Découvrez les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 17, son écran FHD+ et sa batterie de 7700 mAh. Prix Amazon à 219,98 euros au lieu de 303 euros.

Le Xiaomi Redmi Note 17 s'impose comme une référence solide dans la catégorie des smartphones haut de gamme abordables, offrant un équilibre remarquable entre performance technologique et accessibilité financière. Présenté avec une certification IP65, cet appareil garantit une résistance supérieure aux éclaboussures et à la poussière, assurant ainsi la longévité de l'électronique interne face aux dangers quotidiens de l'environnement urbain ou domestique. La protection contre les projections d'eau signifie qu'un accident domestique, tel qu'un verre renversé sur la table, ne compromettra pas le fonctionnement de l'appareil. Cette robustesse est couplée à un écran FHD+ de 6,99 pouces, conçu pour offrir une précision visuelle exceptionnelle lors de la lecture de contenus textuels longs ou du visionnage de vidéos immersives.

Spécifications techniques et design robuste

La dalle de 6,99 pouces en définition FHD+ constitue le cœur visuel de l'expérience utilisateur, affichant des images fines et détaillées qui facilitent la navigation dans les messages et la consultation de documents. La certification IP65 joue un rôle essentiel dans cette durabilité, enveloppant les composants critiques contre l'intrusion de particules solides et d'eau. Cette caractéristique technique est particulièrement pertinente pour les utilisateurs actifs ou ceux exposés fréquemment aux éléments, car elle élimine le besoin d'une coque de protection excessive pour garantir la sécurité des données et du matériel. Le design intègre également un haut-parleur mono dont le volume peut être amplifié jusqu'à 200 % de son niveau nominal, une fonctionnalité pratique pour s'assurer que les appels téléphoniques restent audibles dans les environnements bruyants tels que les transports en commun ou les espaces publics animés.

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Batterie haute capacité et charge rapide

Le point fort majeur de ce dispositif réside dans son autonomie exceptionnelle, grâce à une batterie de 7700 mAh qui utilise une technologie d'anode en silicium-carbone pour dépasser les limites des batteries graphite traditionnelles. Cette unité de stockage d'énergie de grande capacité, composée de deux cellules, permet de tenir sans interruption tout au long d'une journée chargée d'activités numériques, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs intensifs. La charge turbo de 45 watts assure une revascularisation rapide de l'appareil, bien qu'il soit nécessaire d'acheter séparément un chargeur compatible puisque la boîte ne contient pas d'adaptateur secteur. En outre, la charge inversée filaire de 22,5 watts offre une flexibilité supplémentaire en permettant de brancher des écouteurs ou d'autres périphériques pour leur redonner de l'énergie directement depuis le téléphone, transformant l'appareil en une station d'alimentation portable.

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Performances photographiques et intelligence artificielle

L'expérience photographique est dirigée par un capteur principal de 50 mégapixels, capable de capturer 50 millions de points d'image pour conserver une richesse de détails même après un recadrage agressif de la photo. La caméra frontale de 16 mégapixels complète ce duo optique en fournissant des images nettes pour les autoportraits et les appels vidéo, garantissant une clarté visuelle optimale pour les communications distantes. Sur le plan logiciel, l'appareil exécute HyperOS 3, une interface qui intègre l'assistant Google Gemini et la fonctionnalité Circle to Search, permettant aux utilisateurs de lancer des recherches instantanées en entourant simplement un mot ou une image à l'écran. Ces outils d'intelligence artificielle renforcent l'utilité pratique du smartphone en fluidifiant l'accès à l'information et en simplifiant les tâches quotidiennes de navigation et de découverte.

Prix promotionnel et conditions de vente

Le Xiaomi Redmi Note 17 est actuellement proposé à un prix promotionnel attractif de 219,98 euros sur Amazon, représentant une baisse significative par rapport à son tarif de 303 euros, ce qui le rend extrêmement compétitif lors de la période du Black Friday. Cette réduction de prix s'accompagne d'une garantie constructeur de 3 ans, qui combine les deux ans de couverture standard avec un an supplémentaire offert sans aucune étape d'activation requise par le consommateur. Cette offre financière s'inscrit dans un contexte plus large de promotions sur Amazon, où l'on retrouve également des réductions sur des électroménagers comme l'airfryer Ninja Double Stack XL à 169,99 euros ou la machine à café De'Longhi à 329 euros. La disponibilité de ces offres nécessite une vigilance accrue de la part des acheteurs pour saisir les remises avant leur expiration.