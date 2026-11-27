Le Xiaomi Redmi Note 15 baisse à 219€ chez Cdiscount. Doté d'un écran AMOLED 120Hz et d'une batterie 5520mAh, il offre une autonomie exceptionnelle.

Le Xiaomi Redmi Note 15 bénéficie d'une promotion exclusive sur la plateforme Cdiscount , affichant un prix ramené à 219 euros au lieu de 283 euros. Ce modèle d'entrée de gamme se distingue par sa robustesse et son autonomie, répondant aux besoins des utilisateurs exposés aux chocs quotidiens. La promotion s'applique dans la limite des stocks disponibles et constitue une opportunité notable pour acquérir un dispositif performant.

Durabilité renforcée et interface tactile intelligente

La structure du Xiaomi Redmi Note 15 repose sur un verre hautement résistant conçu pour assurer une longévité optimale face aux impacts. L'appareil intègre la certification IP65, garantissant une protection complète contre la poussière et les éclaboussures d'eau. Pour maintenir l'utilité de l'appareil en toute circonstance, la technologie Wet Touch 2.0 permet de conserver une sensibilité d'écran parfaite, même avec les mains mouillées.

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Écran AMOLED fluide et puissance Snapdragon 6 Gen 3

Sous le capot, le processeur Snapdragon 6 Gen 3, gravé en 4 nanomètres, assure une navigation fluide et efficace. L'interface visuelle repose sur un écran AMOLED de 6,77 pouces offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour un confort optique maximal. Le stockage interne de 128 Go peut être étendu indéfiniment grâce à l'utilisation d'une carte microSD, offrant une flexibilité de gestion des données.

Autonomie exceptionnelle et recharge rapide 45 W

L'autonomie constitue un atout majeur du Xiaomi Redmi Note 15 , grâce à une batterie massive de 5 520 mAh. Le fabricant promet plus d'une journée et demie d'utilisation intensive, avec une capacité affichée de 21 heures de lecture vidéo continue. Pour les utilisateurs exigeants, une charge rapide de 45 W permet de recharger l'appareil rapidement lorsque le niveau d'énergie devient critique.

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Photothèque 108 MP et fonctionnalités NFC

Le système photographique comprend un capteur principal de 108 mégapixels complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Ces composants permettent de réaliser des clichés précis et détaillés pour tous types de sujets. Le terminal intègre également la puce NFC pour le paiement sans contact et se distingue par son design léger et ergonomique.

Concurrence et autres offres smartphone sur Cdiscount

Cette offre s'inscrit dans un contexte concurrentiel marqué par des promotions agressives sur d'autres références. Le Samsung Galaxy A16 est proposé à 197 euros, tandis que l'iPhone 16e 128 Go se négocie à 699 euros. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ affiche un tarif de 375,99 euros au lieu de 389,99 euros, et le Samsung Galaxy S25 est disponible à 392,76 euros. Des modèles comme le Google Pixel 8a à 275 euros et le Huawei P30 Lite à 83,99 euros complètent cette sélection d'offres limitées.