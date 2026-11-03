Xiaomi Redmi A5, Note 15 Pro et A7 Pro : Comparatif des offres Cdiscount

Découvrez les prix et caractéristiques des smartphones Xiaomi Redmi A5, Note 15 Pro et A7 Pro disponibles chez Cdiscount pour un budget maîtrisé.

Le marché des smartphones accessibles évolue constamment pour offrir des performances croissantes à des prix toujours plus attractifs. Chez Cdiscount, trois modèles de la gamme Xiaomi Redmi sont actuellement mis en avant pour répondre aux besoins des utilisateurs cherchant un équilibre parfait entre fonctionnalités essentielles et budget raisonnables. Ces appareils s'adressent particulièrement aux adolescents équipant leur premier téléphone ou aux utilisateurs souhaitant remplacer un appareil vieillissant par un modèle fiable sans se ruiner.

Redmi A5 : L'option complète à 165,20 euros

Le smartphone Redmi A5 de 128 Go est proposé à un prix très compétitif de 165,20 euros chez Cdiscount. Ce modèle se distingue par son grand écran LCD de 6,88 pouces bénéficiant d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité optimale lors du défilement des contenus. Pour protéger la santé visuelle des utilisateurs, l'appareil dispose des certifications TÜV Rheinland contre la lumière bleue et le scintillement. L'autonomie est assurée par une batterie de 5200 mAh, tandis que le stockage de 128 Go est extensible via une carte microSD. Les photographies sont capturées par un capteur principal de 32 Mpx et un selfie de 8 Mpx, le tout sous Android 15 Go Edition. Un port jack 3,5 mm permet également l'utilisation d'écouteurs filaires et l'accès à la radio FM.

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Redmi Note 15 Pro : La montée en puissance pour 284,99 euros

Le Redmi Note 15 Pro représente une évolution significative vers le haut de gamme abordable, disponible à 284,99 euros avec le code promotionnel TEL15D99. Son écran AMOLED Full HD+ de 6,77 pouces atteint une luminosité exceptionnelle de 3200 nits, assurant une parfaite lisibilité même en plein soleil. La robustesse est renforcée par une certification IP65 contre l'eau et les poussières, supplantant l'IP52 du modèle A5. Sous le capot, la configuration inclut 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, complétée par la technologie NFC pour les paiements sans contact. La batterie de 6500 mAh se recharge à 45 W, offrant une endurance accrue. Cependant, il ne supporte pas la 5G et n'accepte qu'une seule carte SIM ou microSD.

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Redmi A7 Pro : Le champion de l'autonomie à 120,99 euros

Pour les utilisateurs prioritaires sur l'endurance et le prix, le Redmi A7 Pro de 128 Go se vend 120,99 euros chez Cdiscount. Il conserve la puce Unisoc T7250 et les 4 Go de RAM du A5, mais intègre une batterie de 6000 mAh pour une durée de vie étendue. Son écran de 6,9 pouces offre 650 nits de luminosité, contre 450 nits sur le A5, améliorant la visibilité extérieure. L'utilisation des applications est accélérée par le stockage UFS 2.2 et l'intégration de l'assistant Google Gemini. Bien que son capteur photo principal soit inférieur avec 13 Mpx contre 32 Mpx, et qu'il soit légèrement plus lourd à 208 g, il constitue une solution idéale pour un usage quotidien centré sur la longévité de la batterie.

Analyse comparative des performances et de la valeur

Le choix entre ces trois modèles dépend principalement des exigences spécifiques en matière d'écran, de photographie et d'autonomie. Le Redmi A5 offre le meilleur rapport qualité-prix global avec un écran large et une autonomie correcte. Le Redmi Note 15 Pro convient aux amateurs de visuels et de performances brutes grâce à son AMOLED et son processeur plus puissant. Le Redmi A7 Pro séduit par son autonomie extrême et son prix d'appel, sacrifiant quelque peu la qualité d'image pour atteindre la barre des 125 euros.