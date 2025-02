Xiaomi Redmi 14C : Profitez de cette offre exceptionnelle sur AliExpress !

Le Xiaomi Redmi 14C est disponible sur AliExpress à un prix réduit, offrant un excellent rapport qualité-prix. Profitez d'un écran fluide, de performances optimales, d'une excellente autonomie et de nombreuses fonctionnalités à un prix abordable.

Avec le Xiaomi Redmi 14C , vous profitez d'un bel écran de 6,88 pouces et d'un taux de rafraîchissement de 120Hz, qui rend la navigation fluide et agréable. Son processeur MediaTek Helio G81-Ultra assure des performances optimales, que vous soyez en train de jouer, de regarder des vidéos ou de passer d'une application à l'autre.

Côté photo, le Xiaomi Redmi 14C se débrouille très bien avec son capteur principal de 50 MP et son appareil frontal de 13 MP, parfait pour des selfies réussis même en faible luminosité. Son atout principal ? Une batterie de 5160 mAh avec charge rapide 18W, idéale pour tenir toute la journée sans stress. Il embarque aussi NFC, Bluetooth 5.4, une prise casque 3,5 mm et même un capteur d'empreintes latéral. En ce moment, le Xiaomi Redmi 14C est disponible sur AliExpress à 97,99 euros au lieu de 104,99 euros, soit une réduction de 6 %. De nombreux acheteurs sont séduits par sa fluidité et sa réactivité. Une majorité trouve qu'il offre un excellent rapport qualité-prix et apprécient particulièrement la rapidité de charge. Il est expédié depuis la France, ce qui garantit une livraison rapide entre le 15 et le 19 février. Et si jamais vous changez d'avis, pas d'inquiétude : AliExpress propose un retour gratuit sous 15 jours. Pour ceux qui préfèrent étaler leur paiement, il est aussi possible de le payer en 4 fois 24,50 euros sans frais. Si vous cherchez un téléphone fiable et moderne sans exploser votre budget, le Xiaomi Redmi 14C est une super option, surtout à ce prix sur AliExpress. Profitez de cette offre avant qu'il ne soit en rupture de stock et faites-vous plaisir avec un smartphone performant et abordable





LeParisien_75 / 🏆 73. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Xiaomi Redmi 14C Smartphone Aliexpress Offre Prix Réduit Écran Performances Autonomie Batterie NFC Bluetooth Caméra

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Avec cette astuce exclusive, profitez du smartphone Xiaomi Redmi Note 13 pour moins de 100 eurosVous l'avez peut-être noté, quand un smartphone s'accompagne d'un forfait 5G, l'abonnement à ce dernier est particulièrement important avec un engagement de durée. Force est de constater que Red by SFR ne joue pas sur ce tableau.

Lire la suite »

Xiaomi Redmi 14C à moins de 100 euros sur Cdiscount !Cdiscount propose le Xiaomi Redmi 14C à un prix incroyable de 99,91 euros, au lieu de 169 euros. Découvrez les avantages de ce smartphone abordable et profitez de cette offre exceptionnelle.

Lire la suite »

Redmi Note 13 Pro Xiaomi : Profitez d'une Réduction Attractive sur CdiscountLe Redmi Note 13 Pro de Xiaomi vous offre puissance et fluidité grâce à son processeur MediaTek Helio G99-Ultra. Profitez de son système photo puissant avec une caméra principale de 200 MP et d'un écran AMOLED de 6,67 pouces doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une batterie de 5100 mAh vous assure une autonomie optimale. Sur Cdiscount, profitez d'une réduction de plus de 30 euros et achetez-le au prix de 238,84 euros.

Lire la suite »

Redmi Note 13 Pro de Xiaomi : Profitez d'un téléphone photo performant à prix réduit !Découvrez les avantages du Redmi Note 13 Pro de Xiaomi : système photo puissant avec capteur 200MP, écran AMOLED de 6,67 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz, batterie 5000 mAh et Charge Turbo de 67 W. Profitez d'une offre exceptionnelle sur Cdiscount.

Lire la suite »

Redmi Note 13 : le prédécesseur du Redmi Note 14 est maintenant déstocké par XiaomiLe Redmi Note 13 4G est un smartphone d'entrée de gamme, ce qui signifie que, de base, il est abordable, mais à 133 euros au lieu de 203 euros pour la version 6+128 Go, difficile de faire mieux.

Lire la suite »

Redmi Note 13 Pro à prix mini sur Cdiscount: Profitez de cette offre exceptionnelle !Le Redmi Note 13 Pro, un smartphone haut de gamme de Xiaomi, est proposé à un prix mini exceptionnel sur Cdiscount. Découvrez les caractéristiques de ce smartphone performant et profitez de cette offre limitée.

Lire la suite »