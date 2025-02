Xiaomi Redmi 14C à moins de 100 euros sur Cdiscount !

Cdiscount propose le Xiaomi Redmi 14C à un prix incroyable de 99,91 euros, au lieu de 169 euros. Découvrez les avantages de ce smartphone abordable et profitez de cette offre exceptionnelle.

Si vous cherchez un smartphone abordable à moins de 100 euros, Cdiscount est l'endroit idéal ! La marketplace française propose actuellement le Xiaomi Redmi 14C, disponible en couleur bleue, à un prix de 99,91 euros au lieu de 169 euros. Ce téléphone est neuf, compatible avec tous les opérateurs mobiles et offre une capacité de stockage de 128 Go avec une RAM de 4 Go.

Son écran immersif de 6,88 pouces offre une taille ergonomique et confortable, et son taux de rafraîchissement de 120 Hz est le plus élevé du marché pour un smartphone. Le téléphone possède également deux certifications pour garantir une faible exposition à la lumière bleue et protéger votre santé oculaire. Au niveau de la photographie, le Xiaomi Redmi 14C est équipé d'une double caméra renforcée par l'intelligence artificielle, avec un capteur de 50 MP pour des photos et vidéos en ultra haute définition. La batterie longue durée de 5.160 mAh du Xiaomi Redmi 14C permet une utilisation pendant 21 jours en veille, 42 heures d'appels vocaux et 22 heures de lecture vidéo. Un système de charge rapide USB-C de 18 watts est également intégré pour vous permettre de retrouver rapidement l'autonomie de votre appareil. Un processeur Helio G81-Ultra à 8 cœurs garantit des performances rapides et une réactivité confortable pour gérer les tâches multiples. Ce smartphone en promotion chez Cdiscount comprend également un lecteur d'empreintes digitales sur le côté, une prise casque de 3,5 mm et un mode Volume amélioré. Son design ultra fin de 8,22 mm le rend léger et facile à manier d'une seule main. N'attendez plus et profitez de cette offre exceptionnelle sur le Xiaomi Redmi 14C disponible sur Cdiscount !





