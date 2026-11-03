Xiaomi : Promotions Amazon sur les Redmi Note 17, 15 et Caméra C302

Découvrez les offres exclusives Xiaomi sur Amazon pour les smartphones Redmi Note 17, 15 Pro, 14 Pro+ et la caméra C302. Profitez de remises jusqu'à 18% sur des produits performants.

Xiaomi renforce sa position sur le marché international en proposant des stratégies tarifaires agressives via Amazon, visant à contrer la domination d'Apple et de Samsung. L'entreprise chinois mise sur un excellent rapport qualité-prix pour séduire les consommateurs exigeants. Les tarifs affichés rendent ses dernières nouveautés encore plus attractives pour le grand public.

Le Xiaomi Redmi Note 17 à 239 euros

Le Xiaomi Redmi Note 17 5G est actuellement proposé à 239 euros, soit une baisse significative par rapport à son prix initial de 303 euros. Ce modèle s'adresse particulièrement aux utilisateurs aux besoins standards grâce à sa puce Snapdragon 4 Gen 4 et ses 6 Go de RAM. L'appareil offre des performances globales solides pour une utilisation quotidienne sans problème.

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L'écran OLED FHD+ de 6,99 pouces garantit un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité visuelle optimale. La grande force de ce smartphone réside dans sa batterie de 7 700 mAh. Cette capacité assure plus de 20 heures d'autonomie en usage normal, dépassant largement la concurrence directe.

Les modèles Redmi Note 15 et 14 Pro+

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G bénéficie d'une remise de 18% pour s'afficher à 327 euros. Ce terminal milieu de gamme intègre un écran OLED 120 Hz de 6,83 pouces avec une définition de 2 772 x 1 280 pixels. La puce MediaTek Dimensity 7400 Ultra et les 8 Go de RAM assurent une grande réactivité. Le capteur principal de 200 mégapixels et la caméra selfie de 20 mégapixels complètent l'offre.

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Le Xiaomi Redmi Note 15 5G est disponible à 296,99 euros. Equipé du processeur Snapdragon 6 Gen 3 et de 8 Go de mémoire vive, il propose un écran AMOLED FHD+ de 6,77 pouces. Le capteur photo principal passe à 108 mégapixels, offrant une qualité suffisante pour le quotidien.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G est proposé à 284 euros. Il dispose d'un écran OLED de 6,67 pouces (2 712 x 1 220 pixels) et d'une puce Snapdragon 7s Gen 3. Le stockage de 256 Go et la charge 120 W compensent son autonomie de 15 heures. L'intelligence artificielle améliore les photos du capteur de 200 mégapixels.

La caméra de surveillance Xiaomi C302

Pour la sécurisation des intérieurs, la caméra Xiaomi C302 est mise en vente à 29,99 euros. Elle permet de surveiller une pièce spécifique sans engager de coûteux abonnements vidéo. Le capteur 2K offre une haute résolution pour un suivi précis de l'environnement domestique.

La caméra pivote à 360 degrés et s'incline à 107 degrés pour couvrir toute la pièce. Elle détecte les personnes et les animaux grâce à sa vision de jour comme de nuit. Des notifications en temps réel sont envoyées pour un contrôle à distance. Le micro et le haut-parleur intégrés facilitent la communication bidirectionnelle.