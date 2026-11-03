Xiaomi POCO X8 : Le smartphone à 279€ avec une batterie de 8 340 mAh

Le POCO X8 est promu à 279€ sur Amazon. Ce smartphone mise tout sur son autonomie exceptionnelle de 8 340 mAh et son écran AMOLED, au détriment du capteur photo.

La référence d'achat pour les utilisateurs prioritaires a bougé de manière significative. Le smartphone POCO X8, édité par Xiaomi, affiche désormais un tarif de 279 euros chez Amazon pour la version équipée de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage interne. Cette nouvelle tarification intervient mi-septembre, soit quelques jours seulement après la fin de l'offre de pré-lancement fixée au 21 septembre, qui avait placé le produit à 299 euros.

En choisissant cette configuration, les consommateurs réalisent une économie immédiate de 120,90 euros par rapport au prix conseillé initialement fixé à 399,90 euros. Cette chute de prix représente une remise globale de 30 pour cent sur la liste de départ, consolidant la position du POCO X8 comme une solution pragmatique pour ceux qui désirent prolonger leur temps d'utilisation loin d'une prise électrique sans engager de budget supérieur à 300 euros.

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Capacité énergétique exceptionnelle et technologie silicium-carbone

Le moteur principal de cette proposition commerciale réside dans l'exceptionnelle capacité de sa batterie. Dotée d'une technologie au silicium-carbone innovante, elle offre une capacité brute de 8 340 milliampères-heures. Cette dimension physique surpasse largement celle de son frère aîné, le POCO X8 Pro, dont la pile interne ne contient que 6 500 milliampères-heures, soit un écart de 1 840 milliampères-heures en faveur du modèle X8.

La recharge de cet imposant réservoir d'énergie s'effectue via un protocole de 67 watts. Cette vitesse permet de rétablir une charge significative en un temps réduit. Par ailleurs, l'appareil intègre une fonctionnalité de charge inversée filaire. Cette caractéristique technique permet au POCO X8 d'agir comme une batterie externe pour d'autres dispositifs, en délivrant jusqu'à 22,5 watts via un câble connecté, offrant ainsi une flexibilité énergétique supplémentaire pour les utilisateurs en déplacement.

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Écran lumineux et résistance structurelle aux éléments

La surface d'affichage du POCO X8 constitue un autre pilier central de son attrait commercial. La dalle AMOLED mesure 6,83 pouces en diagonale et propose une résolution définie comme 1,5K. Elle opère à une fréquence de rafraîchissement de 120 hertz, garantissant une fluidité visuelle dans les interfaces et les défilements. Le pic de luminosité atteint 3 500 nits, une spécification technique qui assure une lisibilité optimale même en plein soleil direct.

La robustesse de l'appareil a été renforcée par des normes de protection rigoureuses. Le smartphone possède la certification IP68, ce qui signifie qu'il est protégé contre la poussière et les immergions temporaires. Conformément aux tests de Xiaomi, l'appareil peut supporter 30 minutes d'immersion dans de l'eau douce à une profondeur de 2 mètres. Cette résistance est complétée par un verre de protection Gorilla Glass Victus 2, assurant une durabilité accrue face aux chocs quotidiens.

Compromis visuels et performances de calcul limitées

Malgré ses atouts physiques, le POCO X8 impose des compromis notables sur le plan photographique. Le module arrière se limite à un seul capteur principal de 50 mégapixels stabilisé et à un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il n'existe aucun objectif ultra grand-angle. De plus, l'enregistrement vidéo est plafonné à une résolution 1080p à 30 images par seconde, une limitation technique qui éloigne l'appareil des exigences des créateurs de contenu exigeants.

Les performances de calcul sont également orientées vers une efficacité énergétique plutôt que vers la puissance brute. Le système repose sur une puce Snapdragon 6s Gen 4. Cette architecture oriente les joueurs exigeants ou les utilisateurs nécessitant une intensité de calcul maximale vers d'autres modèles. Le poids de 223 grammes et l'épaisseur de 8,6 millimètres rendent également la manipulation d'une seule main difficile, confirmant que l'appareil privilégie l'autonomie au format compact.

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Positionnement concurrentiel et analyse de la valeur

En confrontant le POCO X8 à son prédécesseur immédiat, le POCO X8 Pro, les divergences de stratégie apparaissent clairement. Lancé en mars au même prix initial de 399,90 euros, le X8 Pro embarque une puce Dimensity 8500-Ultra plus puissante, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et une charge de 100 watts. Le X8 inverse ces priorités en offrant une batterie plus volumineuse et un écran plus grand, au prix d'une compacité moindre et de performances brutes inférieures.

Le tarif de 279 euros rend le POCO X8 cohérent pour une cible spécifique. Les étudiants, les actifs en mobilité constante et les consommateurs de vidéos en déplacement y trouveront un outil fiable. Les photographes et les gamers devront probablement se tourner vers le X8 Pro ou des concurrents mieux équipés. Pour les propriétaires du nouveau modèle, il est conseillé de disposer d'un bloc secteur compatible 67 watts pour exploiter pleinement la vitesse de charge.