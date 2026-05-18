Xiaomi Poco X7 Pro : un smartphone gaming à prix cassé avec un écran Dolby Vision

Le Xiaomi Poco X7 Pro est un smartphone qui allie un design élégant avec des performances de jeu impressionnantes. Avec son écran AMOLED de 6,67 pouces compatible avec le Dolby Vision, vous pouvez profiter de films et de séries en toute qualité.

Avec son écran de 6,67 pouces compatible avec le Dolby Vision, regarder des films et des séries sur le Xiaomi Poco X7 Pro sera un vrai plaisir.

Un plaisir à découvrir pour seulement 219 euros chez AliExpress. Avec son Poco X7 Pro, Xiaomi propose un smartphone qui se démarque rapidement sur le marché puisque l’appareil dispose d’un dos bicolore. Pour ceux qui ne s’arrêtent pas au physique, le smartphone possède également un MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Ce SoC permet à ce produit d’avoir d’excellentes performances lors de vos sessions de jeu.

En ce moment, il perd presque 215 euros grâce à un code prom





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