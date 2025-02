Xiaomi Poco C75 : Le smartphone pas cher à moins de 90 euros

Offre exceptionnelle sur un smartphone entrée de gamme : le Xiaomi Poco C75 est disponible à seulement 89 euros sur AliExpress. Pour un budget limité, ce modèle propose des caractéristiques intéressantes comme un capteur photo principal de 50 Mpx, un écran LCD HD+ à 120 Hz et une batterie de 5160 mAh.

Aujourd'hui, même avec un budget limité à 100 euros, il est possible de dénicher de bons smartphones. Bien sûr, les concessions sont nombreuses, mais acceptables pour le prix. Le Xiaomi Poco C75 en fait partie et voit son prix chuter à seulement 89 euros grâce à cette offre.Certains smartphones proposés par Xiaomi ont beau être proposés à des prix très abordables, ils ne sont pas dénués d’intérêt pour autant dire.

La preuve en est avec: un smartphone avec une configuration qui contentera les petits budgets désireux d’avoir un appareil fonctionnel au quotidien. D’ailleurs, aujourd’hui,La présence d’un capteur photo principal de 50 Mpx avec mode HDRDans sa version 6 + 128 Go, le Xiaomi Poco C75 est commercialisé à 151,90 euros, mais grâce à cette offre sur AliExpress,Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco C75. Le tableau s’actualise automatiquement.est un smartphone entrée de gamme qui mise sur les caractéristiques essentielles pour proposer un rapport qualité-prix des plus attractifs. Il est donc peu surprenant de trouver un écran LCD avec une définition HD+ (1640 × 720 pixels). On aurait apprécié une meilleure définition, mais ce grand écran à l’avantage de proposer un taux de rafraîchissement qui peut aller jusqu’à 120 Hz. En main, on a plutôt un appareil imposant avec ses dimensions de 171,88 × 77,8 × 8,22 mm pour 204 g. Côté photo, il peut compter sur un capteur principal de 50 Mpx et pour les selfies, un capteur frontal de 13 mégapixels, compatible avec le mode nuit. Un anneau lumineux intégré permet d’améliorer la qualité des autoportraits en conditions de faible luminosité.Pour fonctionner, le Poco C75 est accompagné d’un processeur modeste, le MediaTek Helio G81 Ultra, que l’on retrouve également dans . Dans l’ensemble, il fonctionne bien et offre une expérience fluide avec tout de même des petits ralentissements ici ou là… Attention, ce n’est pas un foudre de guerre et ne pourra donc pas lancer des jeux gourmands. Il a surtout l’avantage d’intégrer une batterie de 5 160 mAh. Un accumulateur suffisant pour utiliser votre téléphone pendant un bon moment. Par contre, la charge dite « rapide » est de seulement 18W, donc il faut compter sur plus d’une heure pour le recharger. À noter, il possède un





Frandroid / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Smartphone Xiaomi Poco C75 Offre Aliexpress Budget Photo Ecran Batterie Mediatek Helio G81 Ultra

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Offre Incroyable sur le Xiaomi Redmi Note 13 : Disponible à moins de 170 euros sur AmazonDécouvrez l'offre exceptionnelle d'Amazon sur le Xiaomi Redmi Note 13, disponible à un prix réduit de 162 euros au lieu de 249,99 euros. Profitez également des avantages d'Amazon Prime, tels que la livraison gratuite en un jour ouvré, l'accès à Prime Vidéo, Prime Gaming et Prime Reading.

Lire la suite »

Le Pack Xiaomi POCO M6 Noir à 229,90 eurosLe pack Xiaomi POCO M6 Noir est proposé à 229,90 euros. Il comprend le smartphone POCO M6, doté de 256 Go de stockage, des écouteurs Redmi Buds 6 et la montre connectée Watch 5 Active. Profitez d'une expérience fluide et performante pour la navigation, les jeux et le multitâche.

Lire la suite »

I.A. : Bouygues Telecom offre Perplexity Pro, Free offre Le Chat Pro : comment en profiter ?Bouygues Telecom et Free Mobile proposent une offre inédite à leurs abonnés, avec un service d'intelligence artificielle gratuit.

Lire la suite »

Ne manquez pas cette offre limitée sur la trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 LiteDéplacez-vous sans contraintes grâce à la trottinette électrique Xiaomi Scooter 4 Lite de dernière génération. En promotion chez Rakuten, elle simplifie vos déplacements en ville en vous libérant des embouteillages et des transports en commun.

Lire la suite »

Redmi Note 13 Pro de Xiaomi : Offre Exceptionnelle chez CdiscountDécouvrez l'offre exceptionnelle sur le Redmi Note 13 Pro de Xiaomi chez Cdiscount. Profitez d'un téléphone avec une caméra de 200 mégapixels, un écran AMOLED de 6,67 pouces et des performances puissantes.

Lire la suite »

Xiaomi 13T à 291€ sur AliExpress : une offre exceptionnelle pour ce smartphone puissant et performantAliExpress propose une réduction de -55% sur le Xiaomi 13T, un smartphone milieu/haut de gamme. Profitez de cette offre exceptionnelle pour acquérir ce smartphone performant et élégant à un prix imbattable.

Lire la suite »