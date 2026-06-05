Xiaomi Pad 8 : une tablette Android premium à 450 € qui mise sur fluidité et puissance

Xiaomi revient avec la Pad 8, une tablette 11,2 pouces au châssis métal, un écran 144 Hz et un Snapdragon 8s Gen 4, proposée à moins de 450 €. Retour sur le design, les performances, le clavier dock, le son et les limites de l'appareil après dix jours d'essai.

Xiaomi fait son grand retour sur le segment des tablettes Android avec la Pad 8, un appareil qui se positionne clairement dans la catégorie premium.

Arborant un écran LCD de 11,2 pouces capable d'afficher 3 200 × 2 136 pixels et d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, la Pad 8 offre une fluidité qui se ressent immédiatement en navigation, en défilement ou lors de sessions de jeu. Sous le capot, le chipset Snapdragon 8s Gen 4 assure des performances comparables à celles des smartphones haut de gamme, tandis que le châssis entièrement en aluminium confère solidité et élégance.

Le prix de lancement, légèrement en dessous de 450 €, place la tablette à un niveau de compétition directe avec les iPad classiques, mais avec des spécifications nettement supérieures, ce qui en fait une offre attrayante pour les utilisateurs à la recherche d'un dispositif puissant sans payer le prix d'un appareil Apple. Après dix jours d'utilisation intensive, couvrant la lecture multimédia, la productivité et le gaming, le verdict est globalement positif, même si quelques points méritent d'être soulignés.

Le design de la Pad 8 se veut sobre et fonctionnel. Le cadre en aluminium possède des finitions précises, les bords sont bien définis, et la prise en main ne diffère pas de celle des meilleurs modèles du marché. Les boutons physiques - power en haut et volumes à droite - sont judicieusement placés, et le port USB‑C offre la possibilité de sortie vidéo, un atout non négligeable pour une tablette de cette taille.

Cependant, l'absence de slot micro‑SD et de certification de résistance (IP…) peut freiner les utilisateurs souhaitant étendre le stockage ou exposer l'appareil à des environnements plus rudes. Le poids de 485 grammes reste confortable même après de longues sessions d'utilisation, et les trois coloris disponibles (gris, bleu et vert) apportent une petite touche de personnalisation, bien que le dos bleu clair soit assez discret.

Le clavier dock fourni avec le test se distingue par une construction solide et des touches agréables, mais l'absence de trackpad limite son efficacité pour un travail soutenu : l'utilisateur doit constamment revenir à l'écran tactile ou connecter une souris Bluetooth, ce qui complique la productivité. Côté multimédia, les quatre haut‑parleurs intégrés, compatibles Dolby Atmos, délivrent un son correct pour du streaming vidéo ou des films occasionnels.

Les voix sont claires, mais les basses sont peu présentes et la saturation apparaît dès que le volume est monté. Le mode immersif accentue ces déséquilibres, rendant l'expérience audio moins homogène. L'égaliseur intégré permet d'atténuer certains défauts, mais les audiophiles seront rapidement tentés de recourir à des écouteurs ou à un casque externe.

Enfin, l'écran, malgré ses qualités de netteté et de fluidité, reste une dalle LCD et ne propose pas les noirs profonds ni le contraste élevé des écrans OLED que l'on retrouve chez certains concurrents. Cette limitation se fait surtout remarquer dans les scènes sombres, où le rendu apparaît moins immersif.

En résumé, la Xiaomi Pad 8 propose un ensemble technique haut de gamme à un prix compétitif, avec un design sobre, mais des compromis sur l'ergonomie du clavier dock, l'autonomie audio et l'absence de micro‑SD, qui peuvent influencer le choix des utilisateurs les plus exigeants





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