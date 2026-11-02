Xiaomi Pad 7 : offre Black Friday à 202 euros sur AliExpress

Profitez du Black Friday sur AliExpress pour acheter la Xiaomi Pad 7 256 Go à 202,35 euros avec le code CLU40. Découvrez les specs et le prix de cette tablette.

À quelques semaines de la période festive de Noël, la tablette Xiaomi Pad 7 de 256 Go est proposée à un prix exceptionnel de 202,35 euros sur la plateforme AliExpress. Cette offre, valable dans le cadre du Single Day qui a débuté le 1er novembre, s'applique directement avec le code promotionnel CLU40. L'article est expédié depuis la France par la boutique MixTech Europe Store, garantissant une livraison locale rapide et sécurisée pour les consommateurs européens. Ce tarif inférieur à 210 euros cible particulièrement les familles et les étudiants recherchant un appareil polyvalent pour le divertissement et la productivité au quotidien.

Caractéristiques techniques et écran haute résolution

Présentée lors du Mobile World Congress en mars 2025, la Xiaomi Pad 7 se distingue principalement par son écran LCD de 11,2 pouces offrant une résolution 3,2K et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Le format de l'affichage est de 3:2, soit 3 200 par 2 136 pixels, une proportion plus adaptée à la lecture de documents qu'un écran cinématographique 16:9 classique. Selon les mesures effectuées par Notebookcheck, la luminosité atteint environ 850 cd/m², offrant une visibilité optimale même dans des environnements très éclairés. La fluidité de 144 Hz assure un défilement sans saccades lors de la navigation web ou de la consultation de contenus multimédias.

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La puissance de calcul est assurée par le processeur Snapdragon 7+ Gen 3, une puce solide qui positionne l'appareil au niveau d'un smartphone milieu de gamme actuel. Elle est couplée à 8 Go de mémoire vive, une configuration suffisante pour la navigation internet, le streaming vidéo et les jeux occasionnels. La tablette pèse environ 500 grammes et affiche une épaisseur de 6,2 millimètres, lui conférant une portabilité appréciable. Cette combinaison de performance et de design compact en fait un outil sérieux pour une utilisation quotidienne variée sans compromettre la mobilité.

Autonomie et son Dolby Atmos pour le multimédia

L'autonomie de la batterie est l'un des points forts de cet appareil, avec une capacité de 8 850 mAh. Les tests réalisés par Notebookcheck ont permis de dépasser les 18 heures de navigation en Wi-Fi, confirmant une endurance exceptionnelle pour une utilisation intensive. La recharge est prise en charge par une puissance de 45 watts, permettant de récupérer 54 pour cent de la batterie en 30 minutes selon Computerwoche. Cependant, il convient de noter que le chargeur n'est pas inclus dans la boîte, un détail important à prendre en compte dans le budget final.

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L'expérience visuelle est renforcée par un système audio composé de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. Cette configuration sonore immersive est idéale pour regarder des films ou des séries dans le salon sans casque, ou pour profiter de contenus musicaux de qualité. La Xiaomi Pad 7 a été lancée initialement à 481 euros pour cette version 8 Go plus 256 Go. Avec la remise offerte par le code CLU40, le prix chute à 202,35 euros, représentant une réduction massive par rapport au prix de lancement et même par rapport aux prix observés début octobre.

Usage familial et productivité avec accessoires

La tablette est préinstallée sous Android 15 avec la surcouche HyperOS 2, intégrant divers outils d'intelligence artificielle pour l'écriture ou la retouche photographique. Pour ceux qui souhaitent transformer l'appareil en outil de travail, deux claviers et le stylet Focus Pen, disponible 99,90 euros, sont en option. Le stylet permet d'annoter des cours pour les étudiants ou de prendre des notes rapides, transformant la tablette en un carnet numérique efficace. Cette polyvalence en fait un choix pertinent pour une utilisation familiale partagée, où chacun peut trouver son compte pour la lecture, le jeu ou le travail.

Il est important de souligner les limites de cet appareil pour certains profils d'utilisateurs. La Xiaomi Pad 7 n'est disponible qu'en version Wi-Fi, sans option 4G ou 5G, ce qui limite son utilité hors d'un domicile ou d'un lieu avec connexion internet. Les joueurs exigeants devront réduire les réglages graphiques sur les titres les plus lourds en raison de la puce milieu de gamme. De plus, l'absence de lecteur d'empreintes digitales, de prise jack et de port microSD peut décevoir certains utilisateurs. L'écran LCD offre également des noirs moins profonds qu'un écran OLED, un compromis technique visible en noir total.

Comparaison avec le Xiaomi Pad 8 et conclusion

Le successeur, le Xiaomi Pad 8, obtient un meilleur rapport qualité-prix avec une note de 7 sur 10 pour un prix d'environ 365 euros. Il propose une puce Snapdragon 8s Gen 4 plus puissante et un écran de 11 pouces similaire. Avec la Pad 7 à 202,35 euros, l'économie réalisée dépasse 160 euros pour une expérience visuelle comparable. Cet écart de prix se justifie principalement pour ceux qui privilégient la puissance de calcul pour le gaming intensif ou la connectivité cellulaire.

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À moins de la moitié de son prix initial de lancement, la Xiaomi Pad 7 256 Go reste une excellente opportunité pour équiper un salon ou offrir une tablette de qualité sous le sapin. Ce tarif de 202,35 euros constitue le prix le plus bas relayé par les observateurs pour cette configuration spécifique. Il est recommandé de prévoir un chargeur USB-C si vous n'en disposez pas déjà. Pour les besoins de lecture, de visionnage et de partage familial, la tablette coche l'essentiel des cases à ce prix attractif.