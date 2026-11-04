Xiaomi MIX Flip 3 à 436,28 € : Pliant Performant et Promo AliExpress

Découvrez le Xiaomi MIX Flip 3 à 436,28 € sur AliExpress avec le code CLU80. Un pliant haute performance, écran 4 pouces et Leica, bien moins cher que le Samsung Galaxy Z Flip 7.

Le smartphone pliant Xiaomi MIX Flip 3 connaît une baisse de prix significative sur la plateforme AliExpress. Le modèle de configuration 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage est proposé à 436,28 €. Ce tarif est appliqué via le code promotionnel CLU80 lors du paiement. Cette offre s'inscrit dans le cadre des opérations commerciales anticipées du Black Friday. Le prix initial de lancement était nettement plus élevé, autour de 1 300 €.

Comparaison de Prix avec Concurrents Samsung

Le Xiaomi MIX Flip 3 se positionne comme une alternative économique aux leaders du marché. Il coûte 260 € de moins que le Samsung Galaxy Z Flip 7, dont le prix de départ est de 699,99 €. La concurrence inclut également le Motorola Razr 60 Ultra, affiché à 794,05 €. Le prix le plus bas enregistré sur les 30 derniers jours pour le MIX Flip 3 était de 539,45 €. La promotion actuelle représente une économie de 103,17 € par rapport à ce minimum récent.

Also read Xiaomi : Promotions Amazon sur les Redmi Note 17, 15 et Caméra C302

Spécifications Techniques et Performances

Le device intègre un processeur Snapdragon 8 Gen 3 pour assurer une fluidité optimale. Les tests benchmarks AnTuTu ont enregistré près de 1,9 million de points. La mémoire RAM est de 12 Go et le stockage interne atteint 512 Go. L'écran interne mesure 6,86 pouces et se replie sur un écran externe de 4,01 pouces. Cet écran secondaire fonctionne à 120 Hz et peut afficher neuf applications favorites simultanément. Le traitement antireflet de la dalle externe a été jugé convaincant par les experts.

Certification IP, Autonomie et Charge Rapide

L'autonomie du Xiaomi MIX Flip 3 est considérée comme juste par les testeurs. Le téléphone termine tout juste la journée avec un usage courant. Les jeux intensifs pendant 40 minutes font monter la température à 50 °C sur l'écran. Cette chaleur entraîne une baisse des performances du processeur. Le chargeur de 67 W est inclus dans le pack. Une charge de 50 % s'effectue en vingt minutes environ. La charge complète prend 57 minutes. L'appareil pèse 192 grammes pour une épaisseur de 16 mm. Il manque une certification IP pour la résistance à l'eau. L'absence d'eSIM est également notée comme une limitation pour les voyageurs.

Advertisement

Qualité Photographique avec Capteurs Leica

La photographie est un point fort grâce au duo de capteurs de 50 mégapixels. La marque Leica a co-conçu ces capteurs pour optimiser les rendements. Un téléobjectif équivalent à 47 mm est disponible pour les zooms. Les clichés diurnes sont détaillés avec une bonne gestion des couleurs. La plage dynamique est bien maîtrisée lors des prises de vues nocturnes. Le zoom optique s'arrête à 2x, ce qui limite les possibilités de rapprochement extrême. L'écran externe de 4,01 pouces permet de répondre aux messages sans déplier l'appareil.

Soutien Logiciel et Mises à Jour Futures

Le Xiaomi MIX Flip 3 est sorti en 2024 avec Android 14 préinstallé. Xiaomi promet quatre mises à jour majeures du système d'exploitation. Cinq ans de correctifs de sécurité sont également garantis par le fabricant. Cette durée de support place l'appareil dans une situation correcte. Le suivi logiciel est jugé bon par rapport à d'autres concurrents. Le pack inclut également une coque de protection pour sécuriser l'appareil. Le prix final de 436,28 € rend l'achat très compétitif pour un smartphone pliant de cette catégorie.