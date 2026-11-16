Découvrez les Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses, alliant design browline et son immersif. Autonomie de 12 heures, réduction de bruit et prix cassé sur Amazon.

Xiaomi franchit une nouvelle étape dans le marché des accessoires vestimentaires intelligents avec le lancement officiel des Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses . Ce nouveau modèle de lunettes connectées se distingue par sa capacité à offrir une expérience audio personnelle tout en préservant l'esthétique classique de simples lunettes de vue ou de soleil. Conçues pour rester discret, le dispositif permet aux utilisateurs d'écouter de la musique et de passer des appels téléphoniques sans avoir les mains occupées ou les oreilles encombrées par des écouteurs intra-auriculaires.

Technologie de conduction auditive avancée

Le principe fondamental de ces lunettes repose sur une technologie de conduction ouverte qui ne nécessite aucun embout inséré dans le conduit auditif. En diffusant le son directement vers l'oreille sans la boucher, le dispositif garantit une sécurité accrue en permettant à l'utilisateur de percevoir son environnement extérieur, comme une voix ou un véhicule approchant. Cette approche ergonomique évite la fatigue auditive liée aux bouchons d'oreille traditionnels.

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Pour assurer une qualité de communication optimale, la réduction du bruit est gérée par un système composé de quatre microphones dédiés. Cette configuration technique permet de filtrer les parasites ambiants, garantissant ainsi la clarté de la voix lors des appels passés dans des lieux publics animés. Le résultat est une expérience vocale nette, même dans des conditions acoustiques complexes.

Conception ergonomique et autonomie longue durée

La monture adopte un design de type browline, caractérisé par une partie supérieure plus marquée qui imite les silhouettes traditionnelles des lunettes. Ce cadre ingénieux intègre l'électronique nécessaire au fonctionnement du dispositif sans altérer l'apparence habituelle des lunettes, offrant ainsi une discrétion visuelle totale pour l'utilisateur. L'aspect esthétique reste prioritaire pour ne pas dénaturer le style vestimentaire.

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La flexibilité du produit est assurée par des charnières à ressort qui s'écartent légèrement lors de l'enfilage puis épousent parfaitement la forme de la tête. Cette souplesse mécanique s'adapte à diverses largeurs de crâne et évite les points de pression douloureux derrière les oreilles, un problème fréquent avec les montures rigides. Cette caractéristique améliore considérablement le confort lors d'une utilisation prolongée sur plusieurs heures.

L'autonomie de la batterie permet une écoute continue pendant 12 heures, repoussant ainsi la nécessité de recharger l'appareil. Cette résistance permet de maintenir une série d'appels ou de séances musicales intensives sans interruption notable de la charge. Le dispositif est actuellement proposé sur la plateforme Amazon au prix de 179,99 euros, en baisse par rapport au tarif indicatif de 224,41 euros.

Résistance aux intempéries et connectivité intelligente

La robustesse des Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses a été testée pour résister à des vents allant jusqu'à 4,5 m/s, équivalant à environ 16 km/h. Au-delà de cette vitesse, correspondant à une petite brise extérieure, le souffle de l'air pourrait normalement être capté comme un bruit parasite par le micro. Jusqu'à ce seuil, la musique et la voix de l'interlocuteur restent donc parfaitement nettes et audibles.

La connexion avec les appareils mobiles est optimisée via l'application dédiée Xiaomi Glasses App . Cette interface permet de relier facilement les lunettes au téléphone intelligent de l'utilisateur, facilitant la gestion des paramètres audio et des appels. L'intégration fluide avec l'écosystème numérique garantit une prise en main rapide et une expérience utilisateur simplifiée dès le premier usage.