Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra : prix chute à 399,99 euros avant le Black Friday

La trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra perd plus de 600 euros. Découvrez ses performances, son autonomie et les détails de cette offre exceptionnelle.

Le constructeur chinois Xiaomi a provoqué une forte réaction sur le marché des mobilités douces en réduisant drastiquement le prix de son modèle phare, la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. Lancée initialement en avril 2023 pour une somme de 999,99 euros, cette trottinette électrique haut de gamme est désormais accessible à un tarif de 399,99 euros. Cette offre de pré- Black Friday, actuellement disponible sur le site officiel de la marque, représente une baisse de prix spectaculaire qui s'éloigne des 1 000 euros initiaux pour devenir une alternative très attractive pour les usagers quotidiens.

Des performances mécaniques et motorisées supérieures

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra se distingue par sa capacité à gravir des pentes raides atteignant 25 %. Cette puissance est permise par son moteur arrière développant une puissance nominale de 500 watts, avec un pic de puissance pouvant grimper jusqu'à 940 watts en crête. Ce système motorisé offre quatre modes de conduite distincts : le mode piéton, le mode D, le mode S et le mode S+. Le mode S+ est spécialement conçu pour libérer l'intégralité de la puissance de l'appareil, permettant des accélérations plus franches tout en respectant une vitesse maximale de 25 km/h.

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En matière de tenue de route, la trottinette dispose d'une double suspension installée à la fois à l'avant et à l'arrière. Il s'agit d'une première pour la marque Xiaomi, un équipement rare à ce prix de vente qui vise à mieux absorber les imperfections de la chaussée. Les roues de 10 pouces sont équipées de pneus tubeless Xiaomi Duragel, conçus spécifiquement pour limiter les risques de crevaison. De plus, l'ensemble du véhicule est certifié IP55, garantissant une résistance efficace aux projections d'eau et aux poussières environnantes.

Autonomie annoncée et réalité du terrain

La promesse d'autonomie affichée par Xiaomi atteint les 70 kilomètres, une performance rendue possible par une batterie d'une capacité de 561,5 Wh. Il est cependant impératif de noter que ce chiffre correspond uniquement à des conditions de conduite optimales et idéales. Dans une utilisation pratique et courante, les utilisateurs doivent plutôt compter sur une autonomie réelle d'environ quarante kilomètres. Ce chiffre reste considéré comme réaliste et pertinent pour la majorité des trajets urbains.

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La recharge de la batterie nécessite environ cinq heures pour être complétée. Pour la gestion des données et le contrôle du véhicule, la trottinette intègre un écran situé sur le guidon qui affiche la vitesse, le niveau de batterie et le mode de conduite sélectionné. L'application Xiaomi Home complète cette expérience numérique en offrant le suivi des trajets, des statistiques de conduite détaillées et un verrouillage électronique pour sécuriser le matériel. Le confort global reste satisfaisant, bien que notre test ait relevé que la suspension arrière laisse passer certaines vibrations à haute vitesse et que le freinage peut manquer de progressivité dans certaines situations spécifiques.

Poids, ergonomie et limites techniques de l'appareil

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra présente un poids conséquent de 24,5 kg, ce qui complique significativement son transport, notamment dans les escaliers ou lors de l'utilisation des transports en commun. Malgré ce poids, son cadre en aluminium, son plateau large et son guidon de 55 cm inspirent une certaine confiance en termes de robustesse. La plateforme offre une position de conduite confortable, adaptée même aux utilisateurs possédant de grands pieds. Le système de pliage reste un atout fonctionnel non négligeable pour le rangement au quotidien.

Sur le plan de la sécurité, le véhicule associe un frein à tambour à l'avant et un frein électronique à l'arrière. L'éclairage est assuré des deux côtés, avec un feu arrière intégrant une fonction de signalisation lors du freinage, particulièrement utile pour la visibilité nocturne. Cependant, l'appareil comporte quelques défauts notables, tels que son écran central assez basique qui peut perdre en lisibilité en cas de forte luminosité ambiante. L'absence de clignotants est également regrettée pour la sécurité, bien que ces compromis semblent acceptables au vu de la réduction tarifaire actuelle.

Concurrence et contexte promotionnel du Black Friday

La réduction actuelle de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra la positionne avantageusement face à sa petite sœur, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, qui était vendue 799 euros au moment de son lancement. La concurrence proposant des tarifs équivalents après promotion n'offre généralement pas autant d'équipement ni de confort. Ce pré-Black Friday marque le début d'un mois de promotions étendu, surnommé le "Black Month", où même des plateformes comme AliExpress ont déjà lancé leurs offres. C'est un moment stratégique pour acquérir des produits technologiques, en particulier pour les mobilités urbaines.