Xiaomi announce their new Smart Band 10 Pro : features, announcement in China

Xiaomi announces their next-level Smart Band 10 Pro, a hybrid device combining bracelet, watch and health monitoring functionality. It boasts an ultra-bright screen, improved stress tracking, built-in GPS and over 15 days of battery life. It is advertised as a highly precise device for sports tracking and sleep or stress monitoring. Its release in China was priced at 399 yuans (around 50 euros)

Xiaomi annonce son nouveau Smart Band 10 Pro entre bracelet connecté et montre, avec un écran ultra-lumineux, suivi de stress amélioré, GPS intégré et jusqu’à 15 jours d’autonomie.

Il s'agit des plus performants bracelets connectés de santé de Xiaomi. Les caractéristiques techniques se distinguent par son écran plus lumineux, plus fin et plus léger que la version précédente. Il intègre également un mode de course à vélo et un suivi de la du sommeil ou du stress. Il est annoncé qu'il est plus précis en termes d'activité sportive.

Pour l'autonomie, il est équipé d'une batterie de 350 mAh pour une durée de 15 jours d'utilisation en mode normal, 21 jours en économie d'énergie ou 8 jours en affichage always-on. Sa mise en marché en Chine a été annoncée pour 399 yuans, soit 50 euros HT.

Cependant, il n'a pas été annoncé pour le marché français et à quel prix





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