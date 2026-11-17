Test du Xiaomi 18 Pro Max. Analyse de la puce Snapdragon 8 Elite, de l'écran OLED 6,9 pouces et des performances de la fonction Privacy Display.

Le Xiaomi 18 Pro Max représente l'entrée de gamme Pro de la prochaine génération de smartphones haute performance de la marque. Xiaomi a conçu ce modèle pour répondre aux attentes des utilisateurs exigeants en matière de摄影 et d'intelligence artificielle. Le téléphone se distingue par son bloc photo intégré et son écran OLED de 6,9 pouces.

Chips Snapdragon 8 Elite et design massif

Xiaomi équipe le 18 Pro Max de la puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Cette solution technique vise à offrir des performances de pointe. Le téléphone pèse 229 grammes pour une épaisseur de 8,4 mm. La structure est imposante en raison du bloc optique volumineux.

Also read Xbox fête ses 25 ans en ressuscitant son mythique écran de démarrage de 2001

Le fabricant propose quatre coloris distincts. Les utilisateurs peuvent choisir entre le blanc, le noir, le velvet red et le cosmic blue. Le modèle noir teste ici offre une texture mate et douce. Les marques de doigts s'effacent rapidement au toucher. Xiaomi a également ajouté un bouton IA dédié. Ce dernier contrôle le mode silencieux ou Gemini sans ouvrir d'application.

Écran OLED 6,9 pouces et luminosité maximale

Xiaomi installe une dalle OLED haute résolution de 6,9 pouces. L'affichage atteint la résolution QHD de 2624 par 1208 pixels. La dalle supporte une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en continu. Elle intègre la technologie LTPO pour ajuster le taux entre 1 et 120 Hz.

Advertisement

Xiaomi annonce une luminosité maximale de 4000 nits en pic HDR. Nos tests montrent 620 nits en mode standard. Le passage en mode automatique atteint 3300 nits. Le test de couleur révèle un Delta E moyen de 3,31. La reproduction DCI-P3 atteint 80 %. Le rendu reste fiable pour un usage quotidien.

Bloc optique et mini écran dorsal de 2,9 pouces

Le dos du téléphone abrite un mini écran de 2,9 pouces de diagonale. Xiaomi place les objectifs photo autour de ce dispositif. Ce choix crée un format inhabituel. Le téléphone n'est pas aussi performant qu'une version Ultra. Il ne possède pas de capteur principal de 1 pouce. L'objectif zoom reste fixe sans focale variable.

Le mini écran dorsal offre des fonctionnalités pratiques. Il affiche les notifications ou les appels. L'interface est intuitive pour consulter les messages. Le design original attire l'attention du public. Xiaomi mise sur ce créneau pour se différencier de la concurrence.

Fonction Privacy Display et sécurité des données

Xiaomi inclut la fonction Privacy Display sur le 18 Pro Max. Le but est d'éviter le regard indésirable. L'écran restreint le champ de vision latéral. Les informations restent visibles uniquement de face. Cette technologie protège la vie privée des utilisateurs.

Advertisement

Le téléphone certifie la protection IP68. Il résiste à l'eau et à la poussière. Le lecteur d'empreintes ultrasonique est au bas de l'écran. Xiaomi garantit une sécurité fiable. La fonction anti-espion mérite d'être testée en conditions réelles. L'efficacité varie selon l'environnement lumineux. Le prix reste élevé pour cet investissement technologique.