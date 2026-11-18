Découvrez les spécifications techniques du Xiaomi 18 Pro Max, avec son double écran, ses capteurs 200 Mpx Leica et sa batterie 7050 mAh. La sortie en France est prévue pour novembre.

La marque Xiaomi a officialisé la disponibilité du Xiaomi 18 Pro Max sur le marché français, avec une date de lancement confirmée pour le mois de novembre. Ce smartphone haut de gamme se distingue immédiatement par une architecture matérielle ambitieuse, combinant un écran principal de 6,9 pouces et un écran secondaire de 2,9 pouces intégré au module photographique. Cette dualité d'affichage marque une évolution significative dans la conception des terminal premium de l'éditeur chinois.

Architecture Dual-Screen et Technologie d'affichage

Le design du Xiaomi 18 Pro Max repose sur une dalle OLED M11 à l'avant, offrant une résolution proche du 2K grâce à une architecture HyperRGB 2.0. Cette dalle affiche un taux de rafraîchissement adaptatif LTPO de 1 à 120 Hz et atteint une luminosité maximale de 4 000 nits, assurant une lisibilité parfaite même en plein soleil. Le format de l'écran, avec un ratio de 19,6:9 et des bordures de 0,99 mm, est protégé par du verre Xiaomi Shield Glass 3.0.

Capacités Photographiques et Partenariat avec Leica

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Le système photographique arrière du Xiaomi 18 Pro Max est développé en partenariat étroit avec Leica et repose sur une configuration tri-capteurs d'une puissance totale de 500 mégapixels. Le capteur principal grand-angle de 200 mégapixels, de type Light Fusion 960L, dispose d'une ouverture f/1,67 et d'une lentille Leica Summilux pour une plage dynamique de 16,2 EV. Ce même format de 200 mégapixels est également utilisé pour le téléobjectif périscopique, offrant un zoom optique 3,2x et une stabilisation optique.

Ce module photo permet des zooms hybrides atteignant jusqu'à 12,8x (300 mm équivalent) grâce à la technologie In-Sensor Zoom. L'écran dorsal joue un rôle crucial ici, servant de viseur pour réaliser des autoportraits et des vlogs avec les capteurs principaux. À l'avant, une caméra selfie de 50 mégapixels avec autofocus complète l'ensemble. En matière vidéo, le smartphone支持 l'enregistrement en 8K à 30 images par seconde et en 4K à 120 images par seconde, avec le support du Dolby Vision et une stabilisation hybride combinant OIS et EIS.

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Performances Matérielles et Processeur Snapdragon

La puissance de calcul du Xiaomi 18 Pro Max est assurée par le Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, gravé en 2 nm et cadencé jusqu'à 5,01 GHz. Cette puce est accompagnée d'un GPU Adreno et d'un NPU Hexagon dédié aux traitements d'intelligence artificielle en local. Le système est complété par une architecture de refroidissement 3D IceLoop pour maintenir les performances optimales lors des tâches intensives.

La configuration mémoire offre jusqu'à 16 Go de RAM et un stockage interne de 1 To. Le téléphone fonctionne sous HyperOS 4, basé sur Android, qui intègre des outils de retouche photo par IA et permet la création d'applications spécifiques pour l'écran dorsal. Cette combinaison de matériel performant et de logiciel optimisé vise à offrir une expérience utilisateur fluide et réactive.

Batterie, Audio et Lancement en France

L'autonomie du dispositif est gérée par une batterie silicium-carbone double cellule d'une capacité totale de 7 050 mAh. La recharge est assurée par la technologie HyperCharge, supportant une charge filaire jusqu'à 100 Watts et une charge sans fil de 50 Watts. Pour l'audio, le smartphone intègre trois haut-parleurs symétriques et une fonctionnalité " Xiaomi Privacy Call " pour les appels confidentiels.

Le Xiaomi 18 Pro Max sera disponible en France à partir du mois de novembre. Cette entrée sur le marché hexagonal confirme l'ambition de Xiaomi de proposer des appareils ultra-premium avec des innovations distinctives comme le double écran. Les consommateurs français pourront ainsi accéder à une technologie qui repousse les limites de l'affichage et de la photographie mobile simultanément.