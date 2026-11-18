Xiaomi lance officiellement en France les Xiaomi 18 Pro et Pro Max. Ces smartphones intègrent un écran secondaire arrière, l'IA et des technologies de confidentialité avancées.

Les nouveaux smartphones Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max débarquent officiellement sur le marché français, deux mois après leur présentation initiale en Chine. Cette nouvelle gamme de la marque chinoise Xiaomi se distingue immédiatement par une rupture technologique majeure : l'intégration d'un écran secondaire sur la face arrière de l'appareil.

Un écran arrière multifonctionnel pour l'utilisateur

Cet écran secondaire, mesurant 2,7 pouces sur le modèle Xiaomi 18 Pro et 2,9 pouces sur le Xiaomi 18 Pro Max, utilise une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement variant de 1 à 120 Hz. La luminosité maximale atteint 4.000 nits pour une visibilité optimale dans toutes les conditions.

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Cette innovation permet aux utilisateurs d'afficher les appels entrants, les messages texte et les notifications sans avoir à solliciter l'écran principal. En déplacement, il sert également à consulter rapidement des itinéraires Google Maps ou à contrôler la lecture musicale. Les utilisateurs peuvent y épingler des cartes d'embarquement, des listes de courses ou des codes QR pour un accès rapide sans déverrouiller l'appareil.

L'écran compatible avec plus de 50 applications propose des mini-jeux et utilise l'IA via GenAI Apps. Cette fonction permet de créer des mini-applications à partir de requêtes en langage naturel. La fonctionnalité AI traduction instantanée transforme les deux écrans en outil de traduction en temps réel.

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Intelligence artificielle et confidentialité renforcée

L'intelligence artificielle s'invite également dans les personnalisations avec des fonds d'écran créés à partir de portraits composites. Ces portraits peuvent inclure des célébrités, des personnages de fiction ou des animaux de compagnie. L'appareil photo profite aussi de ces technologies pour basculer en ultra-grand-angle dès qu'il détecte trois personnes.

La fonction Live Preview offre un aperçu du résultat avant la prise de photo. Pour la confidentialité, Xiaomi intègre une technologie similaire au Privacy Display. Cette fonction éteint les pixels standard pour ne laisser que les pixels dédiés à la discrétion allumés, limitant ainsi la visibilité depuis les côtés.

Le mode Privacy Notice informe l'utilisateur lorsqu'une personne regarde son écran de trop près. Ce mode anti-curieux peut être configuré pour des applications spécifiques, des notifications, des fenêtres flottantes ou des affichages en écran scindé.

Des performances et une autonomie de haut niveau

Le design unifié Underglass place l'écran secondaire et l'appareil photo sous une seule feuille de verre Corning Gorilla Victus 2. L'écran principal, protégé par du Xiaomi Glass 3.0, affiche 6,4 pouces sur le Xiaomi 18 Pro et 6,9 pouces sur le modèle Max.

Ces deux modèles embarquent la même dalle AMOLED LTPO avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une luminosité de 4.000 nits. Cependant, la puissance de calcul diffère. Le Xiaomi 18 Pro utilise une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6.

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Le Xiaomi 18 Pro Max, quant à lui, est animé par un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. L'autonomie est assurée par une technologie silicium-carbone offrant une meilleure densité énergétique. Le Xiaomi 18 Pro dispose d'une batterie de 6.000mAh.

Le Xiaomi 18 Pro Max avance avec une batterie plus imposante de 7.050mAh. Xiaomi promet une autonomie d'une journée et demie pour les deux appareils. Un nouveau bouton IA personnalisé permet d'activer instantanément ces fonctionnalités.

Collaboration avec Leica pour l'expérimentation photo

La prise de photos et selfies bénéficie du partenariat entre Xiaomi et Leica. Ce collaboration vise à offrir des clichés nets avec des couleurs fidèles à la réalité. Le bouton IA permet également de créer des raccourcis ou d'utiliser des notes vocales IA.

Les utilisateurs peuvent configurer ce bouton pour la traduction ou d'autres tâches. Les smartphones Xiaomi 18 Pro sont conçus pour l'ère de l'intelligence artificielle. Cette approche intégrée change la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur dispositif quotidien.

Le déploiement en France marque une étape importante pour la marque. Les fonctionnalités novatrices visent à améliorer la productivité et la sécurité. L'écran secondaire devient un accessoire indispensable pour la gestion rapide des informations.