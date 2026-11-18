Découvrez le Xiaomi 18 Pro, annoncé pour novembre 2026 en France. Un smartphone compact de 6,4 pouces avec écran dorsal, Snapdragon 8 Elite Gen 6 et trio photo 200 MP.

Le constructeur Xiaomi a officiellement confirmé la disponibilité du Xiaomi 18 Pro sur le marché français pour le mois de novembre 2026. Ce terminal haut de gamme se distingue par une architecture compacte et des compromis techniques ciblés par rapport au modèle Pro Max, offrant une alternative puissante pour les utilisateurs recherchant un format plus maniable.

Design compact et écran dorsal innovant

Le Xiaomi 18 Pro intègre une dalle OLED M11 de 6,4 pouces avec des bordures symétriques de 0,99 mm et un format d'image de 19,6:9. L'écran secondaire Back Display de 2,7 pouces permet de consulter les notifications et cadrer des selfies. Le dispositif est protégé par du verre Xiaomi Shield Glass 3.0 et Corning Gorilla Glass Victus 2. Les finitions incluent le Velvet Red et le Cosmic Blue.

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Puces et performances du Snapdragon 8 Elite

L'appareil est propulsé par le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 gravé en 2 nm. Cette puce est couplée à 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage interne. Le système de refroidissement 3D IceLoop maintient les températures stables. L'interface Xiaomi HyperOS 4 propose des outils IA pour la retouche photo et la création d'applications mobiles.

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Configuration photo hybride avec Leica

Le module photo comprend un grand-angle de 200 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec zoom optique 3,2x. Ces capteurs sont développés en partenariat avec Leica pour une qualité optique supérieure. Le système permet des zooms numériques et In-Sensor Zoom jusqu'à 12,8x pour des prises de vue à 300 mm. La caméra frontale de 50 MP assure les appels vidéo et les clichés directs.

Autonomie et recharge rapide hypercharge

La batterie silicium-carbone de 6 000 mAh offre une autonomie prolongée pour un usage intensif. Le terminal supporte la charge filaire HyperCharge jusqu'à 90 W et la charge sans fil jusqu'à 50 W. L'écran arrière fonctionne avec une luminosité de 4 000 nits et une résolution de 400 ppp. Cette combinaison garantit une expérience visuelle optimale même en extérieur.