Le Xiaomi 17T Pro passe à 653€ sur Amazon pour le Black Friday. Découvrez son zoom optique x5, sa batterie 7000 mAh et sa charge 100 watts.

Le smartphone Xiaomi 17T Pro bénéficie d'une promotion exceptionnelle sur la plateforme Amazon dans le cadre du Black Friday. Le prix de vente a été significativement réduit, passant de 903 euros à 653 euros, offrant ainsi une opportunité de coût pour les consommateurs intéressés par les dernières technologies mobiles. Cette baisse de prix s'applique spécifiquement à l'appareil mentionné dans le contexte de l'offre actuelle.

Capacités photographiques et écran haute fréquence

Le Xiaomi 17T Pro se distingue par son téléobjectif Leica qui permet un zoom optique x5 sans perte de netteté. Contrairement aux simples recadrages numériques, ce grossissement provient directement de l'objectif physique, garantissant la conservation des détails sur les sujets éloignés. Cette caractéristique optique de haute qualité est un élément central de l'expérience photographique proposée par ce modèle spécifique de Xiaomi.

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L'écran de 6,83 pouces intègre une technologie de rafraîchissement à 144 fois par seconde. Cette fréquence élevée rend les défilements de pages web, de messages ou de photos particulièrement fluides sous le doigt. L'utilisateur ressent une réactivité immédiate lors de la navigation, ce qui améliore le confort visuel et l'interaction tactile quotidienne avec l'appareil.

Autonomie de la batterie et vitesses de recharge

La batterie de 7000 mAh offre une autonomie robuste, capable de tenir 20,3 heures d'utilisation continue. Le milliampère-heure (mAh) mesure la réserve d'énergie de l'appareil, et plus ce chiffre est élevé, plus le téléphone peut fonctionner avant de nécessiter une nouvelle charge. Cette capacité importante assure une longévité journalière étendue pour les utilisateurs intensifs.

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La charge filaire de 100 watts remplit la batterie à 100 % en seulement 48 minutes. Le watt mesure la puissance envoyée au téléphone, et une valeur élevée permet une recharge rapide. En complément, la charge sans fil de 50 watts permet de poser l'appareil sur un socle compatible, éliminant le besoin de brancher un câble pour recharger l'unité principale.

Fonctionnalités inversées et longévité du dispositif

Le Xiaomi 17T Pro inclut la charge inverse filaire de 22,5 watts. Cette fonctionnalité permet de recharger un autre appareil compatible relié par câble, sans passer par une prise murale. Elle sert de solution d'appoint pour d'autres gadgets électroniques en déplacement, augmentant la polyvalence du smartphone dans des situations où l'accès à l'électricité est limité.

La batterie conserve au moins 80 % de sa capacité après 1 600 cycles de charge. Un cycle correspond à une recharge complète, et cette résistance assure que l'autonomie d'origine diminue très lentement au fil des mois. La longévité de la cellule énergétique est donc un point fort technique du modèle Xiaomi 17T Pro.

Processeur, garantie et satisfaction client

Le processeur MediaTek Dimensity 9500 assure le traitement des données et l'exécution des fonctions d'intelligence artificielle. Ce composant agit comme le cerveau du téléphone, permettant de lancer les applications plus rapidement pour une utilisation sans temps d'attente. La performance globale est optimisée par cette architecture matérielle dédiée au haut de gamme.

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La garantie fabricant de 2 ans s'accompagne d'un an supplémentaire, sans aucune activation requise par l'utilisateur. Les acheteurs lui attribuent une note de 4,6 sur 5, d'après 544 avis. Cette satisfaction cliente élevée confirme la qualité perçue du produit et la fiabilité des spécifications techniques énoncées.