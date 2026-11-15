Xiaomi 17T disponible sur Amazon : Specs Leica, prix et offre

Découvrez le smartphone Xiaomi 17T sur Amazon à 603€. Processeur Dimensity 8500, capteurs Leica et batterie 6500 mAh, analyse complète des caractéristiques.

Le nouveau smartphone Xiaomi 17T est officiellement commercialisé sur la plateforme Amazon à un prix de vente de 603 euros. Ce modèle se distingue par une configuration matérielle haut de gamme incluant 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. L'appareil est conçu pour offrir des performances robustes grâce à son écran AMOLED de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Performances et connectivité du Xiaomi 17T

La puissance de traitement du dispositif est assurée par le processeur MediaTek Dimensity 8500. Cette puce gère efficacement les applications courantes, le multitâche intensif et les jeux vidéo modernes. La connexion 5G complète l'écosystème technique du téléphone pour une navigation fluide et rapide.

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Xiaomi intègre également une batterie de grande capacité de 6 500 mAh pour soutenir une utilisation intensive sur de longues périodes. La technologie de recharge HyperCharge 67W permet de récupérer 100 % de l'énergie en seulement 58 minutes. Cette autonomie et cette vitesse de charge constituent des arguments majeurs pour les utilisateurs exigeants.

Capabilities photographiques et partenariat Leica

Le Xiaomi 17T mise fortement sur son partenariat avec le fabricant d'optiques Leica pour ses capacités photographiques. L'appareil photo arrière dispose d'un téléobjectif Leica offrant un zoom optique x5. Cette technologie permet de capturer des sujets éloignés avec une netteté supérieure aux standards habituels.

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Pour les distances intermédiaires, le zoom de qualité optique x10 conserve un bon niveau de détail. Les amateurs de photographie peuvent également utiliser le zoom numérique assisté par intelligence artificielle qui atteint un grossissement de x120. Ces multiples options permettent de capturer des paysages, des portraits et des scènes à distance avec une grande précision.

Conditions d'achat et garantie fabricant

Outre ses spécifications techniques, Xiaomi annonce trois ans de garantie fabricant pour ce modèle. Cette durée de couverture inclut une année supplémentaire par rapport à la norme standard du secteur. Ce service additionnel vise à rassurer les consommateurs sur la longévité de leur investissement technologique.

Le smartphone se positionne comme une alternative sérieuse aux références plus onéreuses de sa catégorie. La combinaison d'un écran 120 Hz, de 512 Go de stockage et des capteurs Leica crée un ensemble cohérent. L'offre actuelle sur Amazon propose ce dispositif au prix fixe de 603 euros pour une livraison rapide.

Analyse de la valeur et disponibilité

La présence sur la marketplace Amazon facilite l'acquisition de ce modèle récent. Les ventes flash et les bons plans associés peuvent varier, mais le prix de base reste stabilisé. Cette accessibilité permet à un large public d'accéder à des technologies habituellement réservées aux segments premium.