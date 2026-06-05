Xi Jinping visite la Corée du Nord : soutien diplomatique, économique et politique de la Chine

La Chine est un soutien diplomatique, économique et politique essentiel pour la Corée du Nord, pays soumis à de multiples sanctions de l'ONU. Le président chinois Xi Jinping se rend en Corée du Nord lundi et mardi pour une visite officielle visant à consolider l'influence de Pékin sur son allié régional.

La Chine est un soutien diplomatique, économique et politique essentiel pour la Corée du Nord, pays soumis à de multiples sanctions de l'ONU. Le président chinois Xi Jinping se rend en Corée du Nord lundi et mardi pour une visite officielle visant à consolider l'influence de Pékin sur son allié régional.

Ce voyage sera également la première visite officielle à l'étranger cette année de Xi Jinping, qui vient de recevoir en mai, coup sur coup, le président américain Donald Trump puis son homologue russe Vladimir Poutine. La Corée du Nord cherche à développer son arsenal militaire et nucléaire avec plusieurs essais. La Chine dépendait en 2022 de la Corée du Nord pour près de 95 % de son commerce total et 85 % de ses exportations.

Xi Jinping entend contrer l'analyse dominante dans les capitales occidentales, selon laquelle Pyongyang serait passé dans l'orbite de Moscou. Les présidents chinois et russe ont affiché leur unité ce mercredi à Pékin, soulignant la solidité de leur partenariat stratégique malgré les tensions internationales





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