Xi Jinping se rend en Corée du Nord pour renforcer les liens diplomatiques

Le président chinois Xi Jinping se rendra en Corée du Nord lundi, renforçant ainsi sa position d'interlocuteur de premier plan sur la scène diplomatique après avoir reçu Donald Trump et Vladimir Poutine. Il s'agira de la première visite officielle d'un chef d'État chinois dans ce pays voisin et allié depuis 2019. La Chine est un soutien diplomatique, économique et politique essentiel pour la Corée du Nord, un pays soumis à de multiples sanctions de l'ONU lui interdisant de développer l'arme nucléaire et d'utiliser la technologie des missiles balistiques.

Le président chinois Xi Jinping se rendra en Corée du Nord lundi, a annoncé un média d'État, renforçant ainsi sa position d'interlocuteur de premier plan sur la scène diplomatique après avoir reçu Donald Trump et Vladimir Poutine.

Il s'agira de la première visite officielle d'un chef d'État chinois dans ce pays voisin et allié depuis 2019. Le déplacement durera jusqu'à mardi, à l'invitation du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, selon la télévision publique chinoise CCTV. La Chine est un soutien diplomatique, économique et politique essentiel pour la Corée du Nord, un pays soumis à de multiples sanctions de l'ONU lui interdisant de développer l'arme nucléaire et d'utiliser la technologie des missiles balistiques.

Ce voyage sera également la première visite d'État cette année à l'étranger de Xi Jinping, qui vient de recevoir en mai, coup sur coup, ses homologues américain Donald Trump puis russe Vladimir Poutine. Selon un expert sud-coréen, la Chine souhaite rapprocher Pyongyang de sa sphère diplomatique pour en faire un partenaire dans la promotion d'un ordre mondial plus multilatéral.

Xi Jinping et Kim Jong Un échangeront leurs points de vue sur les relations bilatérales et des questions d'intérêt commun, a dit une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Les deux parties profiteront de cette visite pour développer les relations bilatérales et contribuer davantage à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité de la région et du monde.

Selon un groupe de réflexion basé à Washington, la Corée du Nord dépendait en 2022 de la Chine pour près de 95% de son commerce total et 85% de ses exportations. En choisissant la Corée du Nord pour son premier déplacement à l'étranger de 2026, Xi Jinping entend contrer l'analyse dominante dans les capitales occidentales selon laquelle Pyongyang serait passé dans l'orbite de Moscou. La dernière rencontre entre le président chinois et Kim Jong Un date de septembre à Pékin.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi avait déclaré en avril à Pyongyang que les deux pays devaient maintenir une communication et des échanges étroits. Parmi les priorités de la Chine figure la surveillance du programme nucléaire nord-coréen, dont les progrès sont extrêmement rapides. La Corée du Nord considère son arsenal nucléaire comme une assurance-vie contre toute tentative d'invasion de son territoire ou de renversement de son régime.

De nombreux experts avancent que la forte activité diplomatique de la Chine dénote sa volonté de se positionner en tant qu'alternative stable aux États-Unis de Donald Trump





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