Xi Jinping préside une visite historique à Pyongyang, réaffirmant l'alliance sino‑nord‑coréenne "invincible"

Le président chinois Xi Jinping, lors de sa première visite en Corée du Nord depuis 2019, réaffirme le soutien inconditionnel de Pékin à Kim Jong Un, dans un contexte de tensions nucléaires et d'équilibres géopolitiques changeants entre les grandes puissances.

Le président chinois Xi Jinping a salué, dès le lever du jour, l'amitié "invincible" qui lie la Chine à la Corée du Nord avant d'entamer, le lundi, un déplacement officiel à Pyongyang.

Cette visite, la première d'un chef d'État chinois dans la capitale nord‑coréenne depuis 2019, s'inscrit dans un contexte de forte reconfiguration des rapports de force mondiaux. En effet, quelques semaines seulement avant son arrivée, Xi avait rencontré à Beijing le président américain Donald Trump puis, quelques jours plus tard, le président russe Vladimir Poutine, témoignant d'une diplomatie chinoise très active.

À peine quelques mois auparavant, les deux grandes puissances - la Russie et la Corée du Nord - avaient renforcé leurs liens, notamment par l'envoi de milliers de soldats nord‑coréens sur le théâtre ukrainien. La présence de Xi à Pyongyang vise donc à réaffirmer le rôle central de la Chine comme garant de la stabilité du régime Kim et comme pilier du soutien diplomatique, économique et politique que Pékin fournit à un État soumis à un régime de sanctions internationales strictes.

Lors d'une interview accordée au "Rodong Sinmun", le quotidien officiel du Parti du travail de Corée, Xi a déclaré que, quelles que soient les évolutions du paysage international, les liens traditionnels entre la Chine et la Corée du Nord restaient "invincibles". Il a appelé, dans le même propos, à "renforcer la communication et la coopération" bilatérales ainsi qu'à "préserver conjointement" un ordre mondial fondé sur les Nations unies et le droit international.

Cette rhétorique s'inscrit dans un double objectif : d'une part, rassurer Pyongyang quant à la volonté chinoise de soutenir la stabilité régionale, et d'autre part, rappeler aux États‑Unis que la Chine, bien que souvent en désaccord avec Washington, privilégie la stabilité au détriment de toute escalade. La professeure de diplomatie Minseon Ku, de l'université DePaul, explique que Pékin a probablement déjà accepté la réalité d'une Corée du Nord nucléaire, mais que son message à Kim Jong Un sera clair : la stabilité demeure la priorité absolue de la Chine.

Le contexte géopolitique immédiat est marqué par l'impasse des pourparlers entre Washington et Pyongyang sur le programme nucléaire nord‑coréen. La Maison Blanche avait, mi‑mai, affirmé que Trump et Xi avaient "confirmé leur objectif commun de dénucléariser la Corée du Nord" lors d'un sommet à Pékin, mais la sœur de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a réaffirmé que l'abandon de l'arme atomique était hors de question.

Cette position durette contraste avec les tentatives américaines de relancer le dialogue, tandis que la Russie, quant à elle, bénéficie d'un rapprochement croissant avec Pyongyang, notamment grâce à l'échange de technologies militaires et de denrées alimentaires. Certains analystes, comme Seong‑Hyon Lee de la Fondation George H. W. Bush, y voient une stratégie chinoise visant à contrebalancer l'influence russe grandissante sur le régime nord‑coréen, en offrant à Kim un soutien diplomatique et économique stable.

La visite de Xi, qui devrait se prolonger jusqu'au mardi suivant, représente ainsi une étape clé dans la redéfinition des alliances en Asie de l'Est, où la Chine apparaît comme le seul pays à maintenir une alliance militaire formelle et contraignante avec la Corée du Nord, tandis que les États‑Unis restent de plus en plus imprévisibles depuis le retour de Trump au pouvoir





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