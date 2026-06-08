Xi Jinping en Corée du Nord : une visite pour renforcer l'alliance sino-nord-coréenne

Le président chinois Xi Jinping a entamé une visite d'État de deux jours en Corée du Nord, accueilli par Kim Jong Un. Il a appelé à porter les relations bilatérales à de nouveaux sommets, malgré le rapprochement de Pyongyang avec Moscou et son programme nucléaire. La Chine réaffirme son soutien tout en cherchant à maintenir la stabilité régionale.

Le président chinois Xi Jinping est arrivé en Corée du Nord pour une visite d'État de deux jours, accueilli avec une pompe inhabituelle par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et son épouse Ri Sol-ju, présents à l'aéroport de Pyongyang.

Cette visite, la première de Xi Jinping à l'étranger en 2026, intervient dans un contexte géopolitique tendu où la Corée du Nord renforce ses liens avec la Russie tout en poursuivant son programme nucléaire. Xi Jinping a déclaré vouloir porter les relations bilatérales à de nouveaux sommets, insistant sur la nécessité de maintenir une communication stratégique étroite et de renforcer les échanges dans les domaines diplomatiques, policiers et militaires.

Il a également évoqué une coopération accrue dans le commerce, l'agriculture et les technologies, ainsi que la reprise des liaisons ferroviaires et des vols directs d'Air China en 2026, après des années d'interruption dues à la pandémie de Covid-19. La Chine reste un soutien économique et diplomatique crucial pour la Corée du Nord, soumise à de multiples sanctions onusiennes, mais Pyongyang s'est récemment rapproché de Moscou, allant jusqu'à envoyer des soldats combattre aux côtés des Russes en Ukraine.

Xi Jinping cherche à réaffirmer la prééminence du lien sino-nord-coréen face à ce rapprochement avec la Russie, mais aussi en prévision d'une éventuelle nouvelle tentative américaine de dialogue avec le régime de Kim Jong Un. Les experts estiment que la Chine privilégie désormais la stabilité chez son voisin, servant de tampon avec la Corée du Sud alliée aux États-Unis, plutôt qu'une dénucléarisation complète de la péninsule.

La cérémonie d'accueil à Pyongyang a été grandiose, avec des immenses portraits des deux dirigeants dominant la place Kim Il Sung, des rangées de soldats et des groupes d'enfants vêtus de costumes colorés, selon des images diffusées par la télévision chinoise CCTV. Une foule en liesse brandissait des drapeaux, des fleurs et des ballons tandis que Xi Jinping accompagnait Kim Jong Un pour une inspection de la garde d'honneur.

Ce déploiement de faste témoigne de l'importance que la Corée du Nord accorde à cette visite, d'autant que Kim Jong Un avait été, en 2025, l'un des hôtes de marque avec le président russe Vladimir Poutine lors d'une parade militaire grandiose à Pékin. La visite de Xi Jinping survient alors que les discussions nucléaires entre Pyongyang et Washington restent dans l'impasse.

La veille de l'arrivée de Xi, l'influente sœur de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a répété qu'il était hors de question d'abandonner l'arme atomique, soulignant la détermination du régime à maintenir son programme nucléaire malgré les pressions internationales. Le président sud-coréen Lee Jae Myung a estimé que Séoul ne devait pas renoncer à la dénucléarisation de la Corée du Nord, notant que Pyongyang continue de produire des matières nucléaires.

Le rapprochement entre la Corée du Nord et la Russie complique la position de la Chine, partenaire historique mais aussi rival régional. Les sanctions internationales limitant les échanges avec Pyongyang sont imposées dans la mesure du possible, mais leur efficacité est remise en question, comme l'a souligné le président sud-coréen, qui a déploré que la porte semble ouverte du côté russe.

Xi Jinping, lors de son séjour, a promis que l'attachement de la Chine à l'amitié traditionnelle entre les deux pays, son soutien à Kim Jong Un et la défense du socialisme, ainsi que sa détermination à sauvegarder les intérêts communs resteraient inchangés, quelles que soient les évolutions de la situation internationale. Cette visite marque un nouveau chapitre dans les relations sino-nord-coréennes, alors que la Chine cherche à maintenir son influence dans la région tout en gérant les défis posés par l'alliance naissante entre Pyongyang et Moscou.

Les regards sont désormais tournés vers les prochains développements, notamment en matière de coopération économique et de sécurité régionale





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