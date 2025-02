Xavier Niel, Elon Musk'ı 'Siktirici' olarak Nitelendirdi

Xavier Niel, Elon Musk'ı 'dünyanın en büyük girişimcisi' olarak tanımlasa da, aynı zamanda onun 'connard' (siktirici) olduğunu da söyleyerek şaşırtıcı bir değerlendirme yaptı. Niel, Musk'ın 'keskin ve aşırı' görüşleri ve her fikrini savunmak zorunda hissetmesi nedeniyle bu yorumu yaptı. Ayrıca Musk'ın yapay zekâ gibi konularda yaptığı söylemlerin potansiyel olarak tehlikeli olabileceğinden de bahsetti.

Elon Musk ve Xavier Niel , iki önemli iş insanı, ancak kesinlikle iki yakın arkadaş değil. Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in patronu Elon Musk , son aylarda eski ABD Başkanı Donald Trump'la yakınlaşması nedeniyle daha fazla dikkat çekiyor. Siyasi görüşleri ve son zamanlarda ortaya koyduğu bazı davranışlar nedeniyle oldukça eleştiri liyor.

İlk olarak, İtalya'da kurulan Iliad (Free) şirketinin patronu Xavier Niel, Amerikalı iş insanını, özellikle bir mesafe ve objektiflik ile değerlendirdi. Pazartesi günü 10 Şubat'ta France 2'deki 'Les 4 vérités' programında PureMédias tarafından tespit edilen Niel, Musk'ı tanımlamak için oldukça net bir dil kullandı: 'Dünyanın en büyük girişimcisi olduğunu düşünüyorum, ancak bunun dışında onu bir 'siktirici' olarak nitelendirebiliriz.'Bu saldırgan tanımın nedeni, Fransız milyarder, Musk'ın 'keskin ve aşırı' görüşlere sahip olduğunu ve 'bir fikri ortaya attığında' her zaman 'bir aptallık' ortaya koyabileceğini savunuyor. Bu nedenle, 'fikrini savunmak zorunda olduğu için' bu aptallıkları çekiştirmeye devam ettiğini düşünüyor. Musk'ın sahip olduğu güç, onu tehlikeli hale getirebileceği konusunda da bir ipucu veriyor: 'Herhangi bir üstün zekaya sahip, kendini rahat hissediyor ve her zaman ne düşündüğünü açıkça söyleyen kişi, en azından söylemlerinden dolayı tehlikeli olabilir çünkü insanlar bunu ciddiye alabiliyor.' Bu yorum, özellikle Musk'ın X platformunda ortaya koyduğu bazı söylemler ve fikirlerle örtüşüyor. Niel, Free şirketinin kurucusu olarak, 2023 Eylül ayında yayınlanan 'Une sacrée envie de foutre le bordel' kitabında da Musk'ı eleştirmişti. Musk'ın sadece kendisini 'temsil ettiğini' ve 'bu zaten tam zamanlı bir iş olduğunu' söylemişti. Ayrıca, Musk'ın 'aşırı ve transgressif bir şahsiyet' yarattığını ve bu karakterden nasıl çıkacağını bilmediğini belirtiyordu. Niel, Musk'ın son sözleriyle de benzer görüşleri dile getiriyor: 'Çünkü sonunda aptalca söylediklerin ağır bir bedel getiriyor. Ahlak şu ki, parlak bir girişimci olabileceğini ve aynı zamanda bir 'siktirici' olabilirsin.' Bu değerlendirmeler, Başkent Paris'te bugün açılan ve yapay zekâ konusuyla ilgili uluslararası bir zirveye de konu oldu. Xavier Niel'a göre, 'dünyanın en iyi yetenekleri' burada eğitiliyor ve kimse 'yapay zekâ tarafından yerini kaybedecek değil.





