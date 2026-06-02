Xavier Dupont de Ligonnès, un homme qui a disparu depuis le 15 avril 2011, est toujours introuvable. Une loueuse de véhicules a révélé avoir eu affaire à lui quelques jours après sa disparition.

Xavier Dupont de Ligonnès : une loueuse de véhicules raconte avoir fait face au fugitif après sa disparition. Durant l'émission Appel à témoins diffusée ce mardi 2 juin sur M6, Julien Courbet s'est penchée sur une affaire qui continue de faire parler : celle de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès.

Durant l'émission, une loueuse de véhicules a assuré avoir échangé avec le fugitif quelques jours seulement après sa disparition. Vidéo Voici - Appel à témoins : une loueuse de véhicules affirme avoir parlé à Xavier Dupont de Ligonnès après sa disparition Xavier Dupont de Ligonnès : une loueuse de véhicules raconte dans Appel à témoins avoir fait face au fugitif après sa disparition (ZAPTV)à l'assassin présumé. Pour rappel, Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable depuis le 15 avril 2011.

Quelques jours plus tard,sous la terrasse de leur domicile à Nantes. Face à Julien Courbet, les téléspectateurs ont retrouvé Gilles Galloux, un ancien enquêteur de police judiciaire spécialisé en cybercriminalité, qui a assuré avoir retrouvé plusieurs témoins"fiables" ayant aperçu le fugitif à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var, quelques jours après qu'il a été vu pour la toute dernière fois.les téléspectateurs de M6 ont été invités à écouter le témoignage de Sarah, une loueuse de véhicules qui aurait eu affaire à Xavier Dupont de Ligonnès le 18 avril 2011"Il m'a demandé si j'avais des véhicules à louer.

Il est rentré et il est resté sept, huit minutes. Il avait son sac sur l'épaule, mais il n'avait pas de lunettes" , a-t-elle raconté, en précisant lui avoir demandé un permis de conduire, une carte d'identité et une carte bancaire afin de procéder à la location d'un véhicule. Le fugitif lui aurait alors répondu qu'il n'avait pas de carte bancaire à sa disposition, uniquement de l'espèce.

Malgré le refus de la loueuse, celui-ci se serait montré"Il n'a pas été désagréable. Pas énervé du tout quand je lui ai dit que ce n'était pas possible. Puis, il est reparti tranquille, comme il est rentré"La loueuse de véhicules a ensuite révélé avoir fait le rapprochement avec Xavier Dupont de Ligonnès au moment où elle a vu sa photo à la télévision"Ecoute, ce monsieur, c'est bizarre, il est venu.

Je l'ai vu cet après-midi à l'agence, mais c'était le même, sans lunettes".

'Non, tu fabules, ce monsieur c'est un problème"", s'est remémoré celle qui n'a en aucun cas été interrogée par les policiers. Pour Gilles Galloux, ancien enquêteur de police judiciaire,d'autant plus que cette dernière a confié qu'un homme est entré dans son agence au moment même où Xavier Dupont de Ligonnès en sortait . Grâce à une émission produite par Canal+, celui qui a longtemps participé à la traque du fugitif a pu retrouver l'homme que Sarah a mentionné.

Celui-ci lui a alors confirmé avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès qui serait monté dans une camionnette à l'intérieur de laquelle se trouvaient un employé de l'agence et un ancien gendarme . Ce dernier a également confirmé auprès de Gilles Galloux que l'homme à bord du véhicule ressemblait à l'assassin présumé. Malgré les témoignages de personnes ayant vu Xavier Dupont de Ligonnès, il demeure introuvable.

"Ça vaut le coup d'essayer" : Julien Courbet annonce un changement dans son émission Appel à témoins lié à la disparition de LyhannaEXCLU "C'était Tony Danza ! " : Elsa Fayer cash sur son couple avec son second mari et leur vie de famille recomposée avec leurs trois enfants (VIDEO)Julien Courbet, né le 7 février 1965 à Eysines en Gironde, est un animateur de radio et animateur-producteur de télévision français.

Sur cette photo prise avec Marie Sylvie en 1987, il a 22 ans. Julien Courbet fait ses débuts sur France 2 aux côtés de Jacques Martin dans Ainsi font, font, font dans les années 90. Sur cette photo prise en 1995, il a 30 ans. Depuis 1998, l'animateur radio et télé (33 ans) est marié à Catherine.

Ensemble, ils sont les heureux parents de deux enfantsEn 2001, il accueille Gabin, son fils. Julien Courbet a alors 36 ans, année durant laquelle il lance son émission Ça peut vous arriver sur RTL. En 2005, Julien Courbet (40 ans) fonde sa nouvelle société de production, La Concepteria, après avoir vendu la précédente, Quai Sud Télévisions, à TF1. En septembre 2008, Julien Courbet (43 ans) rejoint France 2 pour animer la case de l'access prime-time avec Service Maximum.

Julien Courbet (44 ans) se tourne ensuite vers l'animation d'émissions de jeux avec En toutes lettres à la rentrée 2009. Il présente en parallèle l'émission hippique Mise en selle sur Equidia. À l'été 2010, il présente une nouvelle saison du jeu Le 4e duel, lancée durant l'été 2009. Julien Courbet a alors 45 ans.

À la rentrée 2014, Julien Courbet (49 ans) présente sur D8 Le Maillon faible et À prendre ou à laisser. Il est également chroniqueur dans Touche pas à mon poste ! qu'il présente le vendredi en remplacement de Cyril Hanouna. Le 10 mai 2016, Julien Courbet (51 ans) lance une nouvelle émission : Faut pas abuse





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