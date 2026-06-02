Xavier Dupont de Ligonnès : un troisième pseudonyme identifié sur un forum catholique, actif jusqu'en 2017

Une analyse stylométrique révèle de fortes similitudes entre le compte Epsilon et les pseudonymes Chevy et LIGO utilisés par Xavier Dupont de Ligonnès avant et après sa disparition. Ce compte, actif jusqu'en 2017, pourrait indiquer que le fugitif a continué à communiquer en ligne bien après les faits.

Plus de 16 ans après le quintuple meurtre de sa femme Agnès et de ses cinq enfants, la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès continue de révéler de nouveaux éléments.

Les enquêteurs avaient déjà établi que le père de famille utilisait les pseudonymes Chevy depuis mars 2009, puis LIGO à partir de 2010, pour un total de 760 messages, le dernier remontant au 8 avril 2011, cinq jours après la tuerie de Nantes. Aujourd'hui, un troisième compte, baptisé Epsilon, actif sur un forum catholique de 2010 à 2017, présente de fortes similitudes stylistiques et thématiques avec les deux alias précédents, selon une analyse comparative menée par le quotidien Ouest-France et des experts en stylométrie.

L'analyse a porté sur plusieurs centaines des 1 169 messages publiés par Epsilon pendant sept ans. Les experts ont conclu à un fort niveau de ressemblance avec les écrits de Chevy et LIGO. Parmi les points communs relevés : l'utilisation de mots en majuscules au milieu d'une phrase, l'emploi de guillemets pour souligner l'ironie, la multiplication des points d'interrogation ou d'exclamation, et l'usage répété des expressions CQFD et liste non exhaustive.

Les messages ont également été comparés aux écrits que Xavier Dupont de Ligonnès a laissés dans son ordinateur, et les trois pseudonymes possédaient des caractéristiques communes, notamment une manière spécifique de citer l'Ancien Testament. Claude Alain Roten, expert suisse en stylométrie ayant travaillé sur l'affaire Grégory et contribué à l'identification de Banksy, estime que le compte Epsilon a été très actif entre le 22 et le 23 février 2011, soit deux semaines avant le quintuple meurtre.

Durant cette période, il a publié plusieurs messages sur des contradictions supposées autour de trois rois peu connus de l'Ancien Testament : Baescha, Jojakin et Achasia (ou Ochozias). Une lettre manuscrite écrite par Xavier Dupont de Ligonnès, datée du 1er mai 2008 et jamais rendue publique, évoquait déjà ces mêmes rois, renforçant la crédibilité de cette piste.

Le compte Epsilon est resté actif jusqu'en 2017, soit six ans après la disparition du père de famille, ce qui soulève des questions sur la possibilité qu'il soit toujours en vie ou qu'il ait laissé derrière lui des traces numériques





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