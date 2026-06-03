Xavier Dupont de Ligonnès : un prêtre raconte sa confession en 2022

Onze ans après la tuerie familiale de Nantes, un prêtre affirme avoir reçu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022. Le fugitif serait donc toujours en vie, selon ce témoignage. Un ancien enquêteur partage également sa conviction que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant.

Un prêtre a révélé avoir reçu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès en 2022, laissant supposer que le fugitif était encore en vie onze ans après la tuerie familiale de Nantes.

Selon le prêtre interrogé par Julien Courbet sur M6, l'homme était habillé d'une chemise à carreaux et d'un jean, les cheveux très courts, et semblait très perturbé. Il a évoqué une grande tristesse et des problèmes psychiatriques. Le prêtre a été autorisé par son évêque à briser le secret de la confession.

Un ancien enquêteur a également exprimé sa conviction que Xavier Dupont de Ligonnès était toujours en vie et qu'il avait tout mis en scène pour faire croire à sa propre mort. La mère de Xavier Dupont de Ligonnès a quant à elle fait des révélations sur l'enfance de son fils et a annoncé l'arrivée de l'apocalypse





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