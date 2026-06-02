Xavier Dupont de Ligonnès toujours en vie ? Témoignages inédits sur M6

Un producteur de l'émission a déclaré que des témoins ont affirmé que Xavier Dupont de Ligonnès est vivant bien après avoir quitté son hôtel le 15 avril 2011. Ils l'ont vu, lui ont parlé. C'est d'une précision absolue.

Ils l’ont vu, lui ont parlé : Xavier Dupont de Ligonnès toujours en vie ? Ces témoignages inédits qui pourraient enfin faire avancer l' enquête sacrée à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès ce mardi 2 juin 2026 sur M6, le producteur de l'émission a déclaré au Vidéo Femme Actuelle - FEMME ACTUELLE - « Personne ne sait si c'est une carabine » : pourquoi la dernière apparition de Xavier Dupont de Ligonnès pourrait être une mise en scène.

Depuis le 21 avril 2011, le mystère demeure à propos de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Ce jour-là, les corps de sa femme, Agnès, de ses quatre enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît, ainsi que de leurs chiens, étaient retrouvés dissimulés sous la terrasse de leur maison de Nantes, en Loire-Atlantique. Rapidement, toujours présumé innocent, même si l'homme n'a jamais été retrouvé.

Le parcours de ce dernier intrigue autant qu'il passionne les Français : a-t-il préparé son crime et, par la même occasion, sa fuite à l'étranger ? Ou a-t-il choisi de se suicider ? D'après Jean-Marie Goix, le producteur de cette émission pas comme les autres, qui s'est confié dans les colonnes du 'Nous ne souhaitions pas passer à côté de la possibilité de contribuer à la résolution de l'un des plus grands mystères de l'histoire judiciaire.

' près d'un hôtel de Roquebrune-sur-Argens dans le Var. S'il n'a pas souhaité divulguer ce que les téléspectateurs pourront entendre, Jean-Marie Goix a affirmé que ce que les témoins, qui ne se connaissent pas, racontent. Leurs témoignages se rejoignent et tendent à affirmer que Xavier Dupont de Ligonnès est vivant bien après avoir quitté son hôtel le 15 avril 2011. Ils l'ont vu, lui ont parlé.

C'est d'une précision absolue. Affaire Xavier Dupont de Ligonnès : plusieurs pistes envisagées Selon le producteur, les témoins craignent souvent de parler et d'être reconnus. Mais pour l'émission, il a réussi à les convaincre. Mais le programme ne va pas s'arrêter là puisqu'Xavier Dupont de Ligonnès avait des choses à faire en sortant de son hôtel.

S'il avait souhaité se suicider dans une zone peu accessible en montagne, il n'aurait pas engagé cette démarche. Jean-Marie Goix, le producteur de l'émission, a révélé que les témoignages recueillis et diffusés ne peuvent pas avoir été inventés selon lui.

« Personne ne sait si c'est une carabine » : pourquoi la dernière apparition de Xavier Dupont de Ligonnès pourrait être une mise en scène Xavier Dupont de Ligonnès : à quoi pourrait-il ressembler aujourd'hui ? Un nouveau portrait-robot dévoilé On a été très interpellés par ce qu'il pouvait dire » : les messages glaçants de Xavier Dupont de Ligonnès sur internet après sa disparition et avant la découverte des corps Quinze ans après, les langues peuvent se délier » : l'affaire Dupont de Ligonnès va-t-elle être relancée par M 6 ?

- Le Parisien - 02/06/2026 Tombée dans la marmite quand j'étais petite, j'ai troqué la cuillère en bois contre un stylo… mais toujours pour faire saliver. Désormais journaliste, je fais sauter les infos à la poêle et mijoter les sujets avec gourmandise.

Cyril Lignac dévoile de rares photos de sa compagne Déborah et de leur fils Léo, les internautes sous le charme J'avais peut-être ce rêve à 20 ou 30 ans » : Julia Vignali confie pourquoi elle ne quittera pas l'animation pour jouer la comédie Xavier Dupont de Ligonnès : « Il y a un truc qui ne colle pas » avec la thèse du suicide estime Christophe Hondelatte Ce mercredi 27 mai 2026, dans L'Heure du crime sur RTL, Christophe Hondelatte a été invité à donner son opinion sur le sort de Xavier Dupont de Ligonnès. Pour le journaliste spécialiste des affaires criminelles, la thèse du suicide est la plus séduisante, à un gros détail près





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