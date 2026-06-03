Xavier Dupont de Ligonnès : les enquêteurs vont procéder aux vérifications nécessaires

Le procureur de la République de Nantes a annoncé que les enquêteurs allaient se pencher sur les différents éléments révélés par les médias sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès.

Les enquête urs vont procéder aux vérifications nécessaires après les révélations de Ouest-France et M6 sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Le procureur de la République de Nantes a annoncé que les enquête urs allaient se pencher sur les différents éléments révélés par les médias sur l'affaire.

Une partie de son émission Appel à témoins a traité de l'affaire du père de famille accusé d'avoir tué toute sa famille en 2011. Les enquêteurs vont également se pencher sur l'existence d'un compte sur un forum chrétien qui pourrait avoir été utilisé par Xavier Dupont de Ligonnès jusqu'en 2017.

Le procureur de la République de Nantes a indiqué qu'un individu se serait exprimé sur le forum d'un site internet de théologie catholique, jusqu'au mois d'août 2017 et sur des thématiques et avec des formulations proches de celles utilisées par Xavier Dupont de Ligonnès lorsqu'il s'était exprimé sur ce même forum, sous d'autres pseudonymes et jusqu'au 8 avril 2011. Le juge d'instruction saisi de ces faits fera procéder par les enquêteurs aux vérifications qu'il convient de faire.

Il en sera de même des informations qui ont pu être diffusées hier soir sur la chaîne M6. Le procureur de la République de Nantes a également indiqué que les enquêteurs allaient se pencher sur les informations qui ont pu être diffusées sur la chaîne M6. C'est mon métier, je suis payé pour cela : Julien Courbet assume après le témoignage d'un faux prêtre sur Xavier Dupont de Ligonnès.

L'évêque de Carcassonne a démenti le témoignage d'un prétendu prêtre et a saisi l'Arcom. L'hôtelière qui a hébergé Xavier Dupont de Ligonnès peu après la tuerie de Nantes a raconté que personne ne l'avait contacté. L'ami d'enfance de Xavier Dupont de Ligonnès est certain qu'il est vivant et a une idée très précise de la manière dont il a pu refaire sa vie





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