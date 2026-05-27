Xavier Dupont de Ligonnès : la thèse du suicide remise en question par Christophe Hondelatte

Christophe Hondelatte, journaliste spécialiste des affaires criminelles, estime que la thèse du suicide de Xavier Dupont de Ligonnès présente une incohérence majeure, malgré son apparente séduction. Il évoque les détails troublants de l'affaire et les différentes théories qui s'affrontent.

Plus de quinze ans après la découverte des corps d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants sous la terrasse de leur maison à Nantes, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès continue de fasciner et de diviser.

Le principal suspect, jamais retrouvé, reste présumé innocent, mais les théories sur son sort se multiplient. Invité sur RTL, le journaliste spécialiste des affaires criminelles Christophe Hondelatte a livré son analyse, estimant que la thèse du suicide, bien que séduisante, comporte une faille majeure.

Selon lui, le narcissisme attribué à Xavier Dupont de Ligonnès ne l'aurait pas empêché de mettre fin à ses jours, mais un détail troublant subsiste : la préparation minutieuse du crime, notamment les messages envoyés à des proches pour justifier un départ à l'étranger, contredit l'idée d'un suicide immédiat après les meurtres. Hondelatte souligne que l'étude de la psyché du tueur et la mise en scène du crime rappellent l'intrigue d'un roman policier retrouvé dans la chambre de l'accusé, ce qui renforce le mystère.

Pour le journaliste, la thèse du suicide est la plus plausible, mais elle bute sur un élément clé : la dernière apparition de Xavier Dupont de Ligonnès à Roquebrune-sur-Argens, où il transportait un étui qui pourrait avoir contenu une arme. Certains experts suggèrent qu'il s'agissait d'une mise en scène, tandis que d'autres y voient la preuve d'une fuite à l'étranger. Hondelatte, quant à lui, se dit incapable de trancher.

Il rappelle que l'affaire partage des similitudes avec d'autres dossiers criminels, mais que chaque détail ajoute à la complexité. La possibilité que Dupont de Ligonnès soit toujours en vie est également évoquée, avec des témoignages et des indices qui pourraient relancer l'enquête. Un ancien policier a récemment affirmé être persuadé que l'homme est vivant, s'appuyant sur une hypothèse qu'il juge très crédible. Au-delà des spéculations, l'affaire continue de susciter des débats parmi les experts.

Jacques Pradel, autre journaliste spécialiste des faits divers, a lui aussi livré sa théorie, penchant pour le suicide. Cependant, des questions subsistent sur les motivations et l'état d'esprit de Dupont de Ligonnès. Un psychiatre ayant analysé son parcours psychique le décrit comme un individu pitoyable et pathétique, mais ne peut affirmer avec certitude qu'il aurait mis fin à ses jours. Les proches d'Agnès, quant à eux, restent dans l'incompréhension, se demandant comment elle n'a pas pu détecter les signes avant-coureurs.

Alors que de nouveaux éléments inédits pourraient être révélés dans l'émission Appel à témoins, le mystère demeure entier. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès reste l'une des plus énigmatiques de la criminalité française, mêlant meurtre, disparition et suspense psychologique





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