Xavier Dupont de Ligonnès : la piste du compte 'Epsilon' est jugée 'assez troublante'

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès connaît un nouveau rebondissement avec la mise en lumière d'un compte de forum religieux actif jusqu'en 2017.

Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il écrit sur un forum religieux 6 ans après sa disparition ? Pourquoi la piste du compte 'Epsilon' est jugée 'assez troublante' L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès connaît un nouveau rebondissement avec la mise en lumière d'un compte de forum religieux actif jusqu'en 2017.

Sa proximité stylistique avec le principal suspect relance les questions autour d'un dossier criminel qui reste, quinze ans plus tard, sans réponse. Quinze ans après la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, l'enquête reste ouverte et continue de susciter de nouvelles hypothèses. Un article publié par le journal met en avant un élément jugé troublant : un compte nommé 'Epsilon', actif sur un forum religieux jusqu'en 2017, dont l'écriture présente plusieurs similitudes avec celle attribuée.

Ce compte, créé le 2 juillet 2010 sur le forum catholique 'Cité Catholique', aurait continué à publier des messages jusqu'en août 2017, soit plus de six ans après la disparition du fugitif en avril 2011. Xavier Dupont de Ligonnès avait une habitude très particulière. Il mettait en majuscule certains mots parce qu'il les jugeait évidents.

'Epsilon' fait exactement la même chose. Autre marqueur, des guillemets un peu aberrants, il mettait entre guillemets des mots ordinaires.

'Epsilon' le fait de la même manière', explique-t-il sur RTL, ce mardi 2 juin. Les contenus publiés par 'Epsilon' abordent également des thèmes proches de ceux retrouvés dans les écrits religieux saisis lors de l'enquête visant Xavier Dupont de Ligonnès. Le journaliste Arnaud Wajdzik insiste d'ailleurs sur la prudence nécessaire dans l'interprétation des données recueillies.

'On ne dit pas que c'est Xavier Dupont de Ligonnès qui est l'auteur d





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