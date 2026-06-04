Quinze ans après la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, la justice s'intéresse à une nouvelle piste. Le parquet de Nantes a annoncé mercredi 3 juin que des vérifications allaient être menées sur un compte d'un forum catholique dont les messages présentent de nombreuses similitudes avec les écrits attribués au fugitif.

Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il continué à poster sur un forum catholique jusqu'en 2017 ? Les enquêteurs vont lancer des "vérifications" Quinze ans après la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, la justice s'intéresse à une nouvelle piste.

Le parquet de Nantes a annoncé mercredi 3 juin que des vérifications allaient être menées sur un compte d'un forum catholique dont les messages présentent de nombreuses similitudes avec les écrits attribués au fugitif. continue de mobiliser les enquêteurs. Dans un communiqué publié mercredi 3 juin, le procureur de la République de Nantes, Antoine Leroy, a annoncé que des vérifications allaient être menées après les révélations d'Le magistrat indique que le juge d'instruction chargé du dossie





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