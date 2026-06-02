Xavier Dupont de Ligonnès : il serait vivant ?

L'émission 'Appel à témoins' consacre ce mardi à 21h10 sur M6 l'affaire Dupont de Ligonnès, qui reste une énigme. Les enquêteurs ont retrouvé de nouveaux témoins clefs et un nouvel élément qui soulève de nombreuses questions.

L'émission 'Appel à témoins' consacre ce mardi à 21h10 sur M6 l'affaire Dupont de Ligonnès, qui reste une énigme. Les enquête urs ont retrouvé de nouveaux témoins clefs et un nouvel élément qui soulève de nombreuses questions.

Le programme est réalisé sous l'autorité de Jacques Dallest, ancien Procureur de la République de Grenoble. Il répond aux questions de Julien Courbet et des téléspectateurs. L'émission a permis la résolution définitive de six affaires, notamment Lucas Tronche, Caroline Marcel et Laëtitia Manzano. Depuis des années, l'affaire Dupont de Ligonnès donne lieu à des témoignages, plus ou moins sérieux, plus ou moins fondés.

L'enquête comme l'émission sont réalisées de façon sérieuse, assure Jacques Dallest. Les témoignages recueillis au cours de l'émission sont transmis à la justice, qui pourra les utiliser pour le dossier. On ne sait pas si Xavier Dupont de Ligonnès est vivant ou mort, s'il s'est suicidé ou s'il s'est réfugié dans un pays étranger. C'est une énigme





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