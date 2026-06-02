Xavier Dupont de Ligonnès : 15 ans après les meurtres, l'enquête reste ouverte

La rédaction retrace les événements de l'affaire Dupont de Ligonnès, qui a conduit à la découverte de cinq corps sous la terrasse d'une maison à Nantes en 2011. Malgré les recherches et les hypothèses sur son éventuel suicide ou fuite, l'enquête reste ouverte.

En 2011, cinq corps ont été retrouvés sous la terrasse d'une maison à Nantes, mettant fin à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. 15 ans après les meurtres, la rédaction fait le point sur ces années de traque et d'investigations.

Le suspect présumé, Xavier Dupont de Ligonnès, a toujours échappé aux autorités. La famille est toujours considérée comme disparue, malgré les preuves physiques. La disparition inquiétante n'a été ouverte qu'en avril 2019, et l'enquête reste ouverte malgré les recherches et les hypothèses sur son éventuel suicide ou fuite





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