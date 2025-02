Xavier Bertrand Soutenait Bruno Retailleau pour la Présidence du Parti Républicain

Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et candidat potentiel à la présidentielle de 2027, a exprimé son soutien au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau pour la présidence des Républicains. Il a également commenté les ambitions de Laurent Wauquiez et ses propres aspirations présidentielles.

Xavier Bertrand , président de la région Hauts-de-France et candidat ambitieux à la présidentielle de 2027, a exprimé son soutien au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau pour la présidence des Républicains. En réponse à un sondage sur les personnalités en lice pour ce poste au sein du parti de droite, Bertrand a initialement déclaré qu'il n'était pas intéressé par la présidence de LR.

Cependant, il a rapidement mis en avant les qualités de Retailleau, soulignant qu'il serait « un très bon président des Républicains ». Bien que cette déclaration ne soit pas un engagement pour 2027, Bertrand a ajouté : « je souhaite qu'il soit candidat à la présidence des Républicains ».Bertrand, qui a déjà occupé le poste de secrétaire général de LR, a justifié sa proposition en plaidant pour une nouvelle direction au sein du parti. Il estime que Retailleau, qui n'a jamais dirigé LR, apporterait une perspective différente. Quant à Laurent Wauquiez, ancien secrétaire général de LR qui est également dans les sondages pour la présidence du parti, Bertrand le décrit comme « le candidat naturel d'Éric Ciotti, mais ce n'est pas le candidat LR ».Le président de la région Hauts-de-France se concentre actuellement sur une autre ambition : la présidence de la République. En février dernier, il affirmait avoir tiré des leçons de ses erreurs passées et qu'il n'avait pas l'intention de les répéter. La date du prochain congrès des Républicains, qui décidera du successeur de Eric Ciotti, n'est pas encore connue. La question de la succession à la tête du parti de droite devient de plus en plus pressante, notamment avec les ambitions personnelles de plusieurs personnalités, dont Bertrand et Retailleau.





