Xabi Alonso Should Take Over as Chelsea Coach

According to several media sources, Xabi Alonso, who was recently released from his position at Real Madrid, is set to take over as the coach of Chelsea. The Spanish coach is expected to succeed interim coach Calum McFarlane and has already signed a four-year contract to take charge of the Blues starting next season. He will replace McFarlane, who was appointed interim coach after Liam Rosenior's departure.

Xabi Alonso devrait prendre les rênes de Chelsea . (A. Réau/L'Équipe) Renvoyé du Real Madrid en janvier, Xabi Alonso serait sur le point de rebondir sur le banc de Chelsea .

L'Espagnol devrait, selon plusieurs médias dont The Athletic, succéder à l'intérimaire Calum McFarlane.et de plusieurs médias, l'entraîneur espagnol aurait d'ores et déjà signé son contrat de quatre saisons pour diriger les Blues à partir de la saison prochaine. Il remplacerait alors Calum McFarlane, désigné intérimaire après le licenciement de Liam Rosenior, le 23 avril.

Démis de ses fonctions au Real Madrid le 12 janvier, après quelques mois sur le banc du club madrilène, Alonso devrait ainsi diriger son troisième club, après avoir auparavant été à la tête du Bayer Leverkusen en 2023-2024 (champion d'Allemagne invaincu et finaliste de Ligue Europa). L'entraîneur de 44 ans La tâche sera rude puisque les entraîneurs se succèdent sur le banc des Blues, sans s'imposer durablement, depuis l'arrivée de Todd Boehly en 2022.

Alonso sera ainsi le 8e entraîneur - sans compter les intérimaires éphémères - à diriger Chelsea en moins de quatre ans. Le club londonien, seulement 9e de Premier League cette saison et battu en finale de Cup par Manchester City ce samedi (0-1), est bien parti pour ne pas être européen





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