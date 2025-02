Wout van Aert, un message romantique pour Sarah de Bie à l'occasion de la Saint-Valentin

Le coureur cycliste belge Wout van Aert a offert un cadeau original et romantique à son épouse, Sarah de Bie, à l'occasion de la Saint-Valentin.

Ce vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin , est un jour symbolique pour tous les amoureux. Wout van Aert, célèbre coureur cycliste belge, a choisi une attention très personnelle pour exprimer ses sentiments à Sarah de Bie, son épouse. Ce vendredi matin, il a publié sur les réseaux sociaux une photo de l'itinéraire de son entraînement matinal. 7 kilomètres de footing, un chemin choisi avec soin.

Grâce à l'application Strava, populaire auprès des coureurs, il a pu créer un tracé qui matérialise la lettre S, initiale du prénom de Sarah. « Dessiner un cœur était un peu trop difficile. Joyeuse Saint-Valentin S », a-t-il écrit en légende accompagnant son message d'un cœur rouge. Ce message d'amour est d'autant plus romantique que Wout van Aert se trouve actuellement loin de Sarah à Majorque (Espagne) où il prépare le début de sa saison, prévu le 17 février sur la Clasica Jaen. Le couple belge, marié depuis 2018, a deux enfants : Georges et Jérôme.





