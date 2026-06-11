World Displacement Numbers Drop for First Time in a Decade

The number of forcibly displaced people worldwide has decreased for the first time in a decade, according to the UNHCR. The decrease is attributed to a decrease in the number of people displaced within their own countries, as well as a decrease in the number of people displaced by conflict and violence.

Conflits, persécutions, violences… Près de 118 millions de personnes ont été déplacées de force fin 2025, en baisse pour la première fois en dix ans Selon le HCR, il s’agit de la première baisse depuis une décennie avec 5,4 millions de personnes déplacées en moins par rapport à la fin 2024.

Publié le 11/06/2026 à 10h45. Le Haut-Commissariat aux réfugiés annonce une diminution du nombre de personnes déplacées dans le monde fin 2025, tout en soulignant la précarité des conditions de retour dans plusieurs zones de conflitpar la guerre ou d’autres formes de violences fin 2025, un chiffre en baisse pour la première fois depuis une décennie, a indiqué jeudi le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR).

« Fin 2025, le nombre de personnes contraintes de fuir les persécutions, les conflits, les violences, les violations des droits humains ou les événements troublant gravement l’ordre public Guerres, réchauffement climatique : un record de plus de 83 millions de déplacés dans le monde 83,4 millions de déplacés, c’est l’équivalent de la population de l’Allemagne. Contrairement aux réfugiés qui fuient pour s’installer ailleurs, les déplacés sont des personnes qui ont dû partir mais restent dans leur pays Selon le HCR, il s’agit de la première baisse depuis une décennie avec 5,4 millions de personnes déplacées en moins par rapport à la fin 2024.

Parmi ces déplacés, 58 % l’étaient à l’intérieur de leur propre pays. L’agence indique que « cette évolution s’explique par une forte augmentation des retours de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur de leur pays dans certaines des plus importantes crises de déplacement au monde, notamment en Afghanistan, en République démocratique du Congo, au Soudan et en Syrie ».

Au sujet des demandeurs d’asile, le nombre de nouvelles demandes individuelles a dépassé celui des décisions rendues, entraînant une hausse de 645 300 du nombre de demandeurs en attente d’une décision, qui atteignait ainsi près de 9 millions de personnes dans le monde.

« Les demandeurs d’asile doivent avoir accès à des procédures équitables et efficaces permettant d’examiner leur demande de protection. Les personnes qui fuient les conflits, les persécutions et les violences doivent disposer de voies effectives pour chercher refuge », a réclamé M. Salih. L’agence estimait par ailleurs à 4,5 millions le nombre de personnes apatrides dans le monde fin 2025, soit 3 % de plus qu’un an plus tôt.

Le HCR a établi que pour la seule année 2025, près de 5,4 millions de personnes avaient été contraintes de fuir leur pays pour trouver refuge ailleurs, le plus souvent dans des États voisins. Huit pays représentaient à eux seuls près de six déplacés transfrontaliers sur dix : le Soudan (952 700), l’Ukraine (788 100), le Venezuela (455 300), le Soudan du Sud (232 800), le Burkina Faso (221 300), l’Afghanistan (191 400), le Mali (177 200) et la Birmanie (165 400).

Réfugiés: le nombre de personnes déplacées dans le monde a atteint le nombre record de 120 millions, estime l’ONU Alors que les tensions internationales se sont renforcées, le nombre de personnes déplacées de force dans le monde a franchi un nouveau cap en passant la barre des 120 millions Concernant les retours, atteignant en 2025 plus de 14,7 millions de personnes, ils ont été concentrés à 92 % dans six pays : la République démocratique du Congo (3,6 millions), le Soudan (3,6 millions), la Syrie (3,3 millions), l’Afghanistan (2 millions), l’Ukraine (718 300) et la Birmanie (415 200).

Par ailleurs, le nombre de réfugiés arrivés dans des pays de réinstallation, qui avait atteint en 2024 son plus haut niveau depuis au moins quarante ans, a chuté en 2025, notamment en raison de la baisse des admissions dans les principaux pays d’accueil, en particulier les États-Unis. Cette diminution intervient alors que le HCR estimait à 2,9 millions le nombre de réfugiés ayant besoin d’être réinstallés en 2025, « illustrant l’écart croissant entre les besoins et les solutions disponibles ».

Au début de l’année 2026, plusieurs crises ont influencé les tendances mondiales des déplacements forcés, comme au Liban (1 million de déplacés internes) ou en Iran (3,2 millions). Ces conflits ont également entraîné une hausse des retours dans des conditions difficiles.

Ainsi à la mi-mai 2026, environ 549 800 Syriens et 678 500 Afghans étaient retournés dans leur pays d’origine depuis plusieurs pays, souvent en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans leur pays d’asile, notamment au Liban et en Ira





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