Découvrez l'oreiller Wopilo Plus, un soutien cervical français hypoallergénique, labellisé Oeko-Tex Standard 100 et offert pour 60 nuits d'essai.

Près de 7 000 consommateurs ont déjà validé le choix de l' oreiller ergonomique Wopilo Plus, conférant à ce produit spécifique une moyenne d'évaluation exceptionnelle de 4,5 sur 5 étoiles. Cette adhésion massive témoigne de la satisfaction générale concernant le confort offert et la polyvalence du produit, malgré sa forme architecturale jugée originale par certains usagers curieux.

Système de garnissage ajustable par zip

La caractéristique technique principale du Wopilo Plus réside dans sa conception modulaire dotée de deux poches de garnissage indépendantes accessibles via un système de fermeture éclair. Ce mécanisme ingénieux permet à chaque dormeur de retirer ou d'ajouter de la matière pour adapter précisément la hauteur et la fermeté de l'oreiller à ses préférences personnelles.

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Cette flexibilité est particulièrement adaptée aux personnes ayant des positions de sommeil spécifiques ou des besoins biomécaniques uniques en matière de soutien de la tête et du cou. L'ajustement personnalisé garantit que la colonne vertébrale reste alignée quelle que soit l'inclinaison du corps lors du repos nocturne, optimisant ainsi la qualité du sommeil.

Dimensions standards et confort cervical ciblé

Avec des dimensions précises de 44 centimètres sur 62 centimètres et une épaisseur de 20 centimètres, cet oreiller s'insère parfaitement dans les taies d'oreillers rectangulaires standards mesurant 50 sur 70 centimètres disponibles dans le commerce. Cette compatibilité universelle facilite l'intégration du produit dans toute literie existante sans nécessiter l'achat de taies spécifiques.

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Le maintien ciblé exercé par la mousse et la structure de l'oreiller est spécifiquement conçu pour soulager les tensions cervicales qui sont souvent la cause principale des réveils douloureux. En évitant les positions compromises de la nuque, le Wopilo Plus favorise une relaxation musculaire profonde nécessaire à une récupération physique efficace.

Qualité française et labels de sécurité rigoureux

Fabriqué en France, ce produit utilise des matériaux soigneusement sélectionnés pour assurer à la fois la durabilité du produit et le respect de l'environnement. Le fabricant met un point d'honneur à choisir des composants qui minimisent l'impact écologique tout en garantissant une performance acoustique et thermique supérieure pour le dormeur.

L'oreiller bénéficie du label Oeko-Tex Standard 100, une certification internationale stricte qui garantit l'absence totale de substances nocives ou toxiques lors de la confection du produit. Cette marque de qualité assure aux utilisateurs allergiques ou sensibles qu'ils dorment dans un environnement sain, exempt de risques pour la peau et le système respiratoire.

Offre commerciale et essai gratuit de 60 nuits

Le prix unitaire de l'oreiller est fixé à 99 euros, offrant une opportunité d'achat individualisé pour tester la technologie Wopilo. Pour les couples ou ceux souhaitant équiper plusieurs lits, le tarif pour deux oreillers est de 189 euros, représentant une réduction par rapport au prix initialement affiché de 198 euros, avec une livraison gratuite incluse dans l'offre.

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Le dispositif de confiance repose sur une période d'essai exceptionnelle de 60 nuits, permettant aux acheteurs de vérifier la pertinence du produit dans leur environnement réel. Cette garantie longue durée démontre la confiance du fabricant dans la capacité de l'oreiller à s'adapter durablement aux habitudes de sommeil de chaque client sans risque financier immédiat.

Entretien spécifique et maintenance du produit

Contrairement aux textiles classiques, ce produit ne doit pas être lavé en machine domestique afin de préserver l'intégrité de sa structure interne et de ses propriétés ergonamiques. Toutefois, il est possible de placer l'oreiller au sèche-linge pendant une courte durée de 20 minutes pour lui redonner tout son gonflant initial et sa forme volumétrique.

Une maintenance professionnelle approfondie est recommandée une fois par an, nécessitant un lavage en pressing équipé pour un nettoyage en profondeur. Cette procédure périodique permet d'éliminer les allergènes accumulés et de maintenir les propriétés hypoallergéniques et respirantes du produit sur le long terme, garantissant un confort durable.