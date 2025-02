Woodstower 2023 : Rap et musique électronique au cœur de la programmation

Le festival lyonnais Woodstower dévoile son renouveau avec une programmation riche en rap et musique électronique. 22 nouveaux noms rejoignent l'affiche, incluant des artistes comme Rilès, Usky, Bekar, Ben PLG et Makala. La journée du 19 juillet sera dédiée à l'électro et à la trance avec des artistes comme Acid Arab et la P'tite fumée.

La 26e édition de Woodstower se dévoile progressivement et met en avant le rap et la musique électronique . 22 nouveaux noms ont été révélés ce jeudi 13 février pour le festival lyonnais qui se déroulera du 17 au 20 juillet prochain au parc de Gerland. Après SCH, le festival accueille les rappeurs Rilès et Usky le 17 juillet. Bekar, Ben PLG ou Makala, le 18 juillet, enrichissent la sélection.

Étoiles montantes du shatta et du perreo, Maureen et Six Sex, animeront la soirée du 18 juillet, accompagnées des figures électro, trance et techno Panteros666, Tatyana Jane ou Billx et Mimi Géniale. Un nouveau format La journée du 19 juillet sera teintée de musique électronique et transe avec Acid Arab, la P'tite fumée, les lyonnais de Radical Ronron, Akira & le Sabbat, Camille Doe, Belaria et Yor. La suite de la programmation sera annoncée prochainement, mais la billetterie est déjà ouverte. Cette édition marque une forme de renouveau pour le festival qui, historiquement, se tenait le dernier week-end d'août, au parc de Miribel-Jonage





