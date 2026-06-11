Womanizer propose une remise de 25% sur le sextoy Pro 40

Womanizer, une marque de sextoys reconnue pour ses dispositifs sans contact, offre une remise de 25% sur l'un de ses best-sellers, le Womanizer Pro 40. Ce jouet intime sans contact promet de grandes sensations dans un format compact.

Le plaisir féminin n’est plus un tabou, Womanizer accompagne ce changement avec cette remise exceptionnelle sur le sextoy Pro 40 Womanizer vous offre une remise de 25 % sur l'un de ses best-sellers, le Womanizer Pro 40 .

Ce jouet intime sans contact vous promet de grandes sensations dans un format compact. Découvrez-le vite, avant que l'offre ne se termine. Qui ne connaît pas Womanizer ? La marque de sextoys, qui s'est illustrée par ses dispositifs sans contact, fait fureur depuis de nombreuses années.

Pour que vous puissiez profiter de son expertise, Womanizer vous propose le Womanizer Pro 40 au prix de 129 euros. Soit une remise de 30 euros. Et pour toute commande de 220 euros, vous pouvez choisir un Womanizer gratuit. De nombreux autres avantages vous attendent, comme la livraison à domicile discrète et gratuite.

Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez contacter la marque sous 100 jours et obtenir un bon d'achat à valoir sur le site. Vous aurez un grand choix de produits qui vont correspondre à vos attentes.

Enfin, le Womanizer Pro 40 est garanti 5 ans. Womanizer ne conçoit pas seulement des sextoys. Elle crée des appareils destinés à procurer un maximum de plaisir, toujours avec des technologies innovantes, recouvertes d'un design élégant. C'est ainsi qu'est né le Womanizer Pro 40.

Son petit format cache une grande puissance. Il est disponible en 4 coloris et intègre de nombreuses fonctions. Bien entendu, vous pouvez compter sur la technologie Pleasure Air, qui offre une stimulation grâce aux vibrations d'air pulsé, en plus d'un massage. Avec ses 6 niveaux d'intensité, vous pouvez varier les plaisirs et trouver l'intensité parfaite pour vous.

Le Womanizer Pro 40 est endurant. Il promet une autonomie qui peut aller jusqu'à 4 heures. Et pour le recharger, il suffit d'un simple câble USB, qui est fourni. Pour finir, il est étanche, ce qui vous permet de le nettoyer facilement, mais aussi de l'utiliser sous la douche, dans le bain...

Il peut vous suivre dans chacune de vos envies. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





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