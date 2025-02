Windows 11: Une nouvelle ère d'expérience utilisateur avec une interface repensée et l'intelligence artificielle intégrée

Microsoft lance Windows 11, son dernier système d'exploitation, avec une interface utilisateur améliorée, des fonctionnalités de sécurité renforcées et une intégration plus poussée de l'intelligence artificielle.

Windows 11, le système d'exploitation de Microsoft, apporte une refonte complète de l'interface utilisateur, avec un menu Démarrer centralisé, des bords de fenêtres adoucis et une interface plus claire et moderne. L'intégration de Microsoft Teams a été renforcée, offrant une expérience plus fluide et collaborative. Les widgets font un retour remarqué, permettant un accès personnalisé aux informations, aux nouvelles, à la météo et aux données boursières.

L'intelligence artificielle est intégrée pour une personnalisation optimale et pour alimenter des fonctionnalités telles que Windows Copilot, un assistant personnel IA qui peut interagir avec le système et le web pour booster votre créativité et votre productivité. Windows 11 met également l'accent sur la sécurité, avec des fonctionnalités comme Smart App Control qui assure la sécurité des applications téléchargées. La gestion des fenêtres est améliorée grâce à Snap Layouts, qui permettent de créer des configurations de mise en page personnalisées et de retrouver facilement son espace de travail. De plus, le système prend en charge nativement plusieurs formats d'archive, facilitant la gestion de fichiers volumineux. L'expérience utilisateur est optimisée par des animations plus fluides, une navigation plus intuitive et une organisation des menus plus logique. L'intégration de l'IA dans des applications comme Paint permet d'éditer des photos avec une nouvelle facilité. Windows 11 s'adapte à tous types d'utilisateurs, des professionnels aux créateurs et aux utilisateurs lambda, en proposant une expérience personnalisée et enrichie.





Clubic / 🏆 10. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

WINDOWS 11 INTERFACE UTILISATEUR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SECURITE GESTION FENETRES WIDGETS SNAP LAYOUTS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Fin de Windows 10 : Microsoft rend Windows 11 gratuit temporairementMicrosoft joue la carte de l'urgence pour accélérer l'adoption de Windows 11, une stratégie qui rappelle étrangement la transition vers Windows 10.

Lire la suite »

La barre des tâches de Windows 11 évolue : Microsoft répond à une demande pressante des utilisateursOn se demande pourquoi cette option n'est pas déjà disponible depuis des lustres, mais Microsoft prépare une fonction permettant d'afficher le pourcentage de batterie en continu dans la barre des tâches de Windows 11.

Lire la suite »

Microsoft lance une nouvelle collection de fonds d’écran WindowsMicrosoft apporte de nouvelles options de personnalisation pour l'arrière-plan de ses utilisateurs avec des motifs qui ne sont pas sans rappeler un chantier abandonné par Microsoft.

Lire la suite »

Microsoft lance une fondation pour 'une IA responsable' à Abou DhabiLe géant américain du logiciel Microsoft va lancer une fondation pour une intelligence artificielle (IA) 'responsable' qui sera située à Abou Dhabi (Emirats arabes unis), a-t-il annoncé dimanche en marge du sommet international pour l'IA de Paris. Le but de cette structure, créée en parten...

Lire la suite »

Intelligence artificielle : Microsoft lance une fondation pour « une IA responsable » aux Émirats arabes unisLe géant américain du logiciel Microsoft va lancer une fondation pour une intelligence artificielle « responsable » qui sera située à Abou Dhabi (Émirats arabes unis)

Lire la suite »

Télécharger Microsoft 365 (ex Office 365) (gratuit) WebMicrosoft 365 est un service par abonnement proposé par Microsoft qui donne accès à une gamme de services et de logiciels Microsoft, notamment Office 365, Windows 10/11 et Enterprise Mobility + Security.

Lire la suite »