Windows 11: New Task Bar and Start Menu Customization Options

Microsoft has officially detailed upcoming changes for the Task Bar and Start Menu in Windows 11, including new customization options such as alternative positions, finer settings, and better control over the display.

La future barre des tâches de Windows 11 se précise, et elle pourrait faire mieux que celle de Windows 10Microsoft détaille enfin le retour des options de personnalisation les plus attendues pour la barre des tâches et le menu Démarrer.

Positions alternatives, mode compact, réglages plus fins, affichage mieux contrôlé... Pour une fois, Windows 11 pourrait même faire mieux que Windows 10. La future barre des tâches de Windows 11 se précise, et elle pourrait faire mieux que celle de Windows 10. © Microsoft Cette fois, ce n’est plus seulement une option aperçue dans une build interne.

Microsoft a officiellement détaillé les prochains changements prévus pour la barre des tâches et le menu Démarrer desuivront au cours des prochaines semaines. Un chantier qui pourrait d’ailleurs se révéler plus ambitieux que prévu, puisque Redmond a aussi confirmé évaluer deux options inattendues, à savoir le déplacement par glisser-déposer et des réglages distincts selon les écrans. Dans le détail, Microsoft ne promet pas encore leur arrivée en version stable, ni même leur intégration dans les prochaines builds Insider.

Mais le fait que ces deux pistes soient désormais mentionnées noir sur blanc suffit à préciser la direction prise. La première concerne les configurations multi-écrans, avec la possibilité d’appliquer une position différente à la barre des tâches selon le moniteur utilisé. Concrètement, vous pourriez conserver la barre des tâches en bas sur votre écran principal, tout en l’affichant sur le côté d’un écran secondaire, selon votre espace de travail, vos habitudes ou la place disponible.

L’autre piste porte sur le déplacement par glisser-déposer. Aujourd’hui, Microsoft renvoie vers les paramètres de Windows 11 pour modifier la position de la barre. Une manipulation directe à la souris rendrait l’opération plus immédiate, dans l’esprit des anciennes versions de Windows, où déplacer la barre relevait presque du réflexe. Redmond avance toutefois prudemment, en rappelant vouloir éviter les déplacements accidentels.

Plus libre, donc, mais pas au point de finir collée sur le mauvais bord de l’écran au premier faux mouvement. Le menu de personnalisation de la barre des tâches s’enrichit d’options permettant de la repositionner sur l’écran, et débarque progressivement dans le canal Experimental du programme Windows Insider.

© MicrosoftLe menu Démarrer suit la même logique de reprise en main, mais suivant un calendrier un peu moins immédiat, puisque Microsoft a confirmé que les nouveaux réglages seraient proposés aux Insiders au cours des prochaines semaines seulement. Pour rappel, les utilisateurs et utilisatrices pourront afficher ou masquer séparément les sections épinglées, recommandées et la liste complète des applications. De quoi obtenir un menu très minimaliste, limité aux applications favorites, ou conserver une vue plus complète.

La taille du menu pourra elle aussi être réglée manuellement, en mode compact ou étendu, alors que Windows décide aujourd’hui seul du format selon l’écran et la mise à l’échelle. Microsoft prévoit également de revoir l’intitulé de la section « Recommandé », rebaptisée « Récent » pour l’occasion. Un changement de nom qui devrait mieux refléter le rôle attendu de cette zone, appelée à mettre en avant les applications installées récemment et les fichiers ouverts dernièrement.

Redmond promet aussi d’en améliorer la pertinence, afin de limiter les suggestions hors sujet. Autre détail appréciable, cette section « Récent » aura droit à son propre réglage. Aujourd’hui, désactiver les recommandations du menu Démarrer peut aussi supprimer les fichiers récents de l’Explorateur et des listes de raccourcis de la barre des tâches. Avec le futur contrôle, il sera possible de masquer ces suggestions dans Démarrer sans toucher aux éléments récents affichés ailleurs dans Windows.

Enfin, Microsoft ajoutera une option pour masquer le nom et la photo de profil dans le menu Démarrer, afin de dissimuler ces informations lors d’un partage d’écran, d’une présentation ou d’une diffusion en direct. Comme quoi, il aura suffi de quelques années et d’un paquet de retours agacés pour que Windows 11 redécouvre les vertus du choix





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