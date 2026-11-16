Windows 11 : Microsoft teste le verrouillage à distance par Intune

Microsoft développe Remote Lock pour Windows 11 via Intune. Une fonction permettant aux entreprises de sécuriser les PC perdus ou volés sans effacer les données locales, contournant les mots de passe.

Microsoft développe actuellement une fonctionnalité de sécurité avancée pour Windows 11 intitulée Remote Lock. Ce nouveau mécanisme permet aux entreprises de bloquer l'accès à un ordinateur portable perdu ou volé. Cette mesure de protection est même opérationnelle dans le cas où l'appareil est entre les mains d'une personne disposant de mots de passe ou de codes PIN valides.

Une alternative à l'effacement des données via Intune

Actuellement, les départements informatiques utilisent Microsoft Intune pour effacer les données à distance en cas de perte. Cette méthode entraîne la perte définitive des fichiers non sauvegardés. La fonction Remote Lock offre une alternative en verrouillant l'appareil sans supprimer les données locales. Cette approche préserve les fichiers, les logiciels et les paramètres de l'utilisateur.

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Lorsqu'une équipe informatique active ce verrouillage, Windows ferme toutes les sessions en cours. L'interface masque ensuite les options de connexion habituelles. Un écran d'avertissement s'affiche pour informer que l'organisation a sécurisé l'appareil. Les administrateurs peuvent personnaliser ce message avec des coordonnées de support.

Contournement des identifiants utilisateurs locaux

Contrairement au verrouillage standard de Windows, le mot de passe de l'utilisateur ne permet plus de déverrouiller la machine. Cette restriction s'applique même aux comptes administrateurs locaux. La sécurité ne repose plus sur les identifiants de l'employé. Elle dépend désormais d'une décision centrale du service informatique via Intune.

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Le verrouillage persiste après un redémarrage de l'ordinateur. Il reste actif même si la connexion Internet devient instable. Seul un nouveau lệnh envoyé depuis la console Intune peut lever cette restriction. Cette caractéristique garantit que l'appareil reste sécurisé tant que l'entreprise ne donne pas son accord pour le déblocage.

Limitations techniques et déploiement prévu

Microsoft précise que la connexion au service Intune est obligatoire pour recevoir la commande. Si l'ordinateur est hors ligne lors de l'intervention, le blocage s'active à la prochaine connexion. Cette fonction ne bloque pas l'accès à l'environnement de récupération Windows. Elle n'empêche pas non plus le démarrage sur clé USB ou le retrait du disque de stockage.

Remote Lock est disponible en préversion pour Windows 11. Elle est également compatible avec Windows 10. La fonction s'applique aux serveurs Windows 2016, 2019 et 2022. Le déploiement passe par des profils de configuration personnalisés dans Intune. Microsoft n'a pas encore communiqué de date pour une version finale généralisée.