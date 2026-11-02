Windows 11 : Microsoft supprime le glisser-déposer de la barre des tâches

Microsoft justifie l'absence du drag-and-drop pour la barre des tâches sur Windows 11. L'entreprise privilégie les paramètres pour éviter les erreurs et réduire la complexité d'utilisation.

Microsoft confirme définitivement qu'il n'est plus possible de déplacer la barre des tâches de Windows 11 par un simple glisser-déposer à la souris. Cette fonctionnalité, courante sous Windows 10, a été retirée pour laisser place à des options de configuration plus rigides. L'entreprise assume ce choix controversé tout en exposant les raisons techniques et UX qui ont conduit à cette décision majeure.

Les raisons techniques de Microsoft

Diego Baca, responsable de l'expérience utilisateur sur la plateforme X, a clarifié la position de l'éditeur. Selon lui, cette absence de fonctionnalité intuitive n'est pas une lacune technique, mais un choix de design réfléchi. Les recherches internes menées par Microsoft indiqueraient que les déplacements accidentels de la barre sont fréquents lors de manipulations courantes.

Also read Ce logiciel débride les Nvidia GeForce RTX 20, 30 et 40 — Frandroid

De plus, l'entreprise estime que les changements de position réguliers de la barre des tâches sont finalement assez rares chez les utilisateurs. Pour cette raison, Microsoft a privilégié un réglage dédié, accessible via le menu contextuel. Chaque modification d'emplacement doit alors résulter d'une action volontaire et consciente de l'utilisateur, réduisant ainsi le risque d'erreurs.

La comparaison avec Windows 10

Cette justification rencontre cependant un obstacle majeur de logique. Sur Windows 10, une option nommée Verrouiller la barre des tâches empêchait déjà tout déplacement par mégarde. Il suffisait alors de la déverrouiller pour profiter pleinement du glisser-déposer vers le bord souhaité.

Advertisement

La suppression de cette simplicité d'usage sur Windows 11 semble donc disproportionnée par rapport au gain en sécurité supposé. Cette prise de position risque de doucher les espoirs de nombreux utilisateurs qui attendaient encore le retour de cette fonctionnalité si basique et appréciée pour la personnalisation rapide du bureau.

Contexte élargi du marché

Alors que le débat sur la barre des tâches de Windows 11 fait rage, d'autres innovations technologiques marquent également l'actualité récente. Par exemple, Apple a récemment dévoilé son nouveau Macbook Pro tactile. Ce nouvel appareil est positionné sur le marché avec un prix initial de 3299€.

Ce contraste entre la simplification forcée de Microsoft et l'ajout de fonctionnalités complexes comme le tactile chez Apple illustre les divergences de philosophies entre les grands acteurs de l'informatique personnelle. La barre des tâches reste un élément central de l'interface, et son évolution impacte directement le quotidien des millions d'utilisateurs professionnels et grand public.