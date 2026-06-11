Windows 11 : comment activer le Low Latency Profile, le nouveau mode à faible latence qui rend le système plus réactif. Avec KB5094126, Microsoft a commencé à déployer l'une des améliorations les plus attendues de Windows 11 ces dernières semaines. Le Low Latency Profile, qui pousse brièvement le processeur au moment d'ouvrir le menu Démarrer, la recherche, le centre d'actions ou certaines applications, vise à améliorer la réactivité perçue. Cependant, installer la mise à jour ne garantit pas que l'option soit déjà active sur votre machine. Pour savoir dans quel cas se trouve votre machine, il faut observer le comportement du processeur au moment d'ouvrir ces éléments. Si les valeurs en MHz grimpen très brièvement au moment de l'action, puis redescendent presque aussitôt, le profil à faible latence est actif. Si la fréquence ne bouge presque pas, il n'a peut-être pas encore été activé sur votre appareil. Pour forcer l'activation, vous pouvez utiliser ViVeTool, un outil régulièrement utilisé par les insiders. La manipulation n'a rien d'officiel et suppose d'être à l'aise avec les lignes de commande. Pour désactiver, vous pouvez utiliser la commande inverse. Il est important de noter que le Low Latency Profile n'est pas voué à transformer votre PC en foudre de guerre, mais il peut suffire à gommer des flottements agaçants sur les PC modestes. Sur les machines plus puissantes, il faudra plisser les yeux pour voir la différence.
Windows 11 : comment activer le Low Latency Profile , le nouveau mode à faible latence qui rend le système plus réactif. Avec KB5094126 , Microsoft a commencé à déployer l'une des améliorations les plus attendues de Windows 11 ces dernières semaines.
Le Low Latency Profile, qui pousse brièvement le processeur au moment d'ouvrir le menu Démarrer, la recherche, le centre d'actions ou certaines applications, vise à améliorer la réactivité perçue. Cependant, installer la mise à jour ne garantit pas que l'option soit déjà active sur votre machine. Pour savoir dans quel cas se trouve votre machine, il faut observer le comportement du processeur au moment d'ouvrir ces éléments.
Si les valeurs en MHz grimpen très brièvement au moment de l'action, puis redescendent presque aussitôt, le profil à faible latence est actif. Si la fréquence ne bouge presque pas, il n'a peut-être pas encore été activé sur votre appareil. Pour forcer l'activation, vous pouvez utiliser ViVeTool, un outil régulièrement utilisé par les insiders. La manipulation n'a rien d'officiel et suppose d'être à l'aise avec les lignes de commande.
Pour désactiver, vous pouvez utiliser la commande inverse. Il est important de noter que le Low Latency Profile n'est pas voué à transformer votre PC en foudre de guerre, mais il peut suffire à gommer des flottements agaçants sur les PC modestes. Sur les machines plus puissantes, il faudra plisser les yeux pour voir la différence
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